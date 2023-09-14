Кабмин планирует нарастить производство собственных дронов и боеприпасов

Заседание Кабинета министров Украины. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабинет Министров Украины предложил проект закона, согласно которому часть налога на доходы граждан будет направлена на финансирование развития отечественного производства вооружения и покупку дронов. В 2023 году на эти цели пойдет 25,8 млрд гривен, а в следующем — 93,7 млрд гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Шмыгаль про оборонную способность Украины

Премьер-министр отметил необходимость укрепления оборонных возможностей страны. Несмотря на это, местным бюджетам останется свыше 200 млрд долларов США для местного развития. Общины, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, получат поддержку от государства.

"Наши Силы безопасности и обороны нуждаются в большем ресурсе. Правительственный законопроект позволит привлечь 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения", — сказал он.

Также Шмыгаль сообщил, что более 200 млрд гривен, которые в настоящее время находятся на счетах местных бюджетов и бюджетных организаций, останутся под управлением местных администраций. Для тех общин, которые сталкиваются с нехваткой средств, государство предусмотрело базовую и реверсивную дотации. Это обеспечит увеличение ресурсов местных бюджетов в 2024 году на 75 млрд гривен по сравнению с 2021 годом до момента масштабной войны.

Напомним, что Министерство экономики Украины обновило правила проведения государственных закупок во время военного положения. Теперь, при закупках на сумму свыше 50 тысяч гривен, заказчики обязаны не только предоставить отчет о контракте, заключенном вне электронной системы закупок, но и обоснование причин такого решения, утвержденное руководством.