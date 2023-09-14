Кабмін планує наростити виробництво власних дронів та боєприпасів

Засідання Кабінету Міністрів України. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабінет Міністрів України запропонував проєкт закону, згідно з яким частину податку на доходи громадян буде спрямовано на фінансування розвитку вітчизняного виробництва озброєння та купівлю дронів. 2023 року на ці цілі піде 25,8 млрд гривень, а наступного — 93,7 млрд гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Прем'єр-міністр наголосив на необхідності зміцнення оборонних можливостей країни. Попри це, місцевим бюджетам залишиться понад 200 млрд доларів США для місцевого розвитку. Громади, які постали перед труднощами, матимуть підтримку від держави.

"Наші Сили безпеки та оборони потребують більшого ресурсу. Урядовий законопроєкт дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року та 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння", — сказав він.

Також Шмигаль повідомив, що понад 200 млрд гривень, які зараз перебувають на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних організацій, залишаться під управлінням місцевих адміністрацій. Для тих громад, які стикаються з нестачею коштів, держава передбачила базову та реверсивну дотацію. Це забезпечить збільшення ресурсів місцевих бюджетів у 2024 році на 75 млрд гривень порівняно з 2021 роком до моменту масштабної війни.

Нагадаємо, що Міністерство економіки України оновило правила проведення державних закупівель під час воєнного стану. Тепер при закупівлях на суму понад 50 тисяч гривень замовники зобов'язані не лише надати звіт про контракт, укладений поза електронною системою закупівель, а й обґрунтування причин такого рішення, затверджене керівництвом.