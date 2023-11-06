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Израиль впервые в истории сбил баллистическую ракету в космосе, — СМИ

6 ноября 2023 10:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Израиль впервые в истории сбил баллистическую ракету в космосе, — СМИ
Система противоракетной обороны "Стрела". Фото: https://en.wikipedia.org/
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Израиль впервые в мире сбил баллистическую ракету в космосе. Ее запустили из Йемена в направлении израильского портового города Эйлат, и она пролетела около 1600 км в висоту. 

Об этом сообщает The Telegraph.

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Что известно об уничтожении ракеты

В материале говорится, что ракету сбили благодаря системе противоракетной обороны "Стрела", использующей гиперзвуковой перехватчик для уничтожения ракет в космосе. До этого баллистическая ракета пролетела почти в 1600 км над Аравийским полуостровом.

В Армии обороны Израиля заявили, что системы военно-воздушных сил отслеживали траекторию ракеты и перехватывали ее "в самое подходящее время и в наиболее благоприятном месте".

Министерство обороны Израиля опубликовало видео, на котором показан момент перехвата — на нем едва заметна приближающаяся цилиндрическая форма баллистической ракеты, после чего на ролике виден взрыв.

Отмечается, что выпущенная ракета — это ракета Qader, которая несет осколочно-фугасную боеголовку и имеет радиус действия, позволяющий хуситам обстреливать весь Израиль. Именно для предотвращения этой угрозы была разработана израильская система Arrow, впервые примененная примерно 25 лет назад.

Напомним, недавно в Израиле подсчитали, во сколько им обойдется война с ХАМАС. Сумма составляет примерно 200 миллиардов шекелей, что эквивалентно 51 миллиарду долларов. Также принимается во внимание, что более 350 тысяч призванных из запаса военнослужащих вскоре должны возобновить обычную трудовую деятельность.

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