Израиль впервые в истории сбил баллистическую ракету в космосе, — СМИ
Израиль впервые в мире сбил баллистическую ракету в космосе. Ее запустили из Йемена в направлении израильского портового города Эйлат, и она пролетела около 1600 км в висоту.
Об этом сообщает The Telegraph.
Что известно об уничтожении ракеты
В материале говорится, что ракету сбили благодаря системе противоракетной обороны "Стрела", использующей гиперзвуковой перехватчик для уничтожения ракет в космосе. До этого баллистическая ракета пролетела почти в 1600 км над Аравийским полуостровом.
В Армии обороны Израиля заявили, что системы военно-воздушных сил отслеживали траекторию ракеты и перехватывали ее "в самое подходящее время и в наиболее благоприятном месте".
Министерство обороны Израиля опубликовало видео, на котором показан момент перехвата — на нем едва заметна приближающаяся цилиндрическая форма баллистической ракеты, после чего на ролике виден взрыв.
Отмечается, что выпущенная ракета — это ракета Qader, которая несет осколочно-фугасную боеголовку и имеет радиус действия, позволяющий хуситам обстреливать весь Израиль. Именно для предотвращения этой угрозы была разработана израильская система Arrow, впервые примененная примерно 25 лет назад.
Напомним, недавно в Израиле подсчитали, во сколько им обойдется война с ХАМАС. Сумма составляет примерно 200 миллиардов шекелей, что эквивалентно 51 миллиарду долларов. Также принимается во внимание, что более 350 тысяч призванных из запаса военнослужащих вскоре должны возобновить обычную трудовую деятельность.
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