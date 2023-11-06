Ізраїль вперше в історії збив балістичну ракету в космосі, — ЗМІ

Система протиракетної оборони "Стріла". Фото: https://en.wikipedia.org/

Ізраїль вперше у світі збив балістичну ракету в космосі. Її запустили з Ємену в напрямку ізраїльського портового міста Ейлат, і вона пролетіла близько 1600 км у висоту.

Про це повідомляє The Telegraph.

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У матеріалі йдеться, що ракету збили завдяки системі протиракетної оборони "Стріла", яка використовує гіперзвуковий перехоплювач для знищення ракет у космосі. До цього балістична ракета пролетіла майже 1600 км над Аравійським півостровом.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що системи військово-повітряних сил відслідковували траєкторію ракети і перехоплювали її "в найбільш вдалий час і в найбільш сприятливому місці".

Міністерство оборони Ізраїлю опублікувало відео, на якому показано момент перехоплення — на ньому ледве помітна циліндрична форма балістичної ракети, що наближається, після чого на ролику спостерігається вибух.

Зазначається, що випущена ракета — це ракета Qader, яка несе осколково-фугасну боєголовку та має радіус дії, який дає хуситам змогу обстрілювати весь Ізраїль. Саме для запобігання цій загрозі була розроблена ізраїльська система Arrow, яку вперше застосували приблизно 25 років тому.

Нагадаємо, нещодавно в Ізраїлі підрахували, скільки їм коштуватиме війна з ХАМАС. Сума становить приблизно 200 мільярдів шекелів, що еквівалентно 51 мільярду доларів. Також береться до уваги, що понад 350 тисяч покликаних із запасу військовослужбовців невдовзі мають відновити свою звичайну трудову діяльність.