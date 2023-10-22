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Юсов ответил, стоит ли украинцам бояться ядерного удара России

22 октября 2023 20:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Юсов ответил, стоит ли украинцам бояться ядерного удара России
Фото: Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: armyinform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент РФ Владимир Путин носит с собой "ядерный чемодан". Очевидно, таким образом он пытается запугать другие страны.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Эспрессо.

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"За Путиным разные чемоданы носят, не только ядерные. И это наверняка не потому, что он так смел. У Украины в этом контексте нет оснований дополнительно переживать, потому что вся номенклатура вооружения, которую страна-террорист РФ и её нацистское правительство могли использовать, уже использована", — сказал Юсов.

Он отметил, что угрозы использования ядерного оружия мы уже много раз слышали и ничего нового здесь нет. А потому, что Путин давно перегнул палку с ядерным шантажом, его влияние гораздо меньше, чем он рассчитывает.

"Ядерное оружие по всему миру — это оружие сдерживания. То есть оно работает как элемент не применения, а элемент сдерживания от каких-то внешних угроз. Попытки России и ее безумных диктаторов превратить оружие сдерживания в какую-то реальную угрозу... Конечно, мир просто так за этим наблюдать не будет, но и вестись на такой дешевый пропагандистский шантаж и игру тоже не будет, я убежден", — добавил представитель ГУР.

Напомним, что 17 октября российский диктатор Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин. После встречи с Си Цзиньпином охранники российского диктатора сопровождали его с ядерным чемоданом.

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