Юсов відповів, чи варто українцям боятися ядерного удару Росії

Фото: Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: armyinform

Президент РФ Володимир Путін носить з собою "ядерну валізку". Очевидно, в такий спосіб він намагається залякати інші країни.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Еспресо.

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"За Путіним різні валізки носять, не тільки ядерні. І це напевно не тому, що він такий сміливий. В України в цьому контексті немає підстав додатково переживати, тому що вся номенклатура озброєння, яку держава-терорист РФ та її нацистський уряд могли використати, вже використана", — сказав Юсов.

Він зазначив, що погрози використання ядерної зброї ми вже багато разів чули й нічого нового тут немає. А через те, що Путін давно перегнув палицю із ядерним шантажем, його вплив набагато менший, ніж він розраховує.

"Ядерна зброя по всьому світі — це зброя стримування. Тобто вона працює саме як елемент не застосування, а елемент стримування від якихось зовнішніх загроз. Намагання Росії і її божевільних диктаторів перетворити зброю стримування на якусь реальну загрозу... Звичайно, світ просто так за цим спостерігати не буде, але і вестись на такий дешевий пропагандистський шантаж і гру теж не буде, я переконаний", — додав представник ГУР.

Нагадаємо, що 17 жовтня, російський диктатор Володимир Путін прибув з дводенним візитом до Пекіна. Після зустрічі з Сі Цзіньпіном охоронці російського диктатора супроводжували його з ядерною валізкою.