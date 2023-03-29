Испания отправит первые танки Leopard в Украину после Пасхи, — СМИ

Испания передаст Украине танки Leopard

Испания собирается отправить первую партию из шести боевых танков Leopard 2A4 Украине после католической Пасхи, которая в этом году празднуется 9 апреля, для противостояния российскому вторжению.

Об этом сообщает испанская газета El Pais, ссылаясь на правительственные источники.

Конкретная дата отправки танков не указана, однако сообщается, что эти боевые машины уже прошли ремонт на заводе в Севилье и на этой неделе проходят огневые упражнения на полигоне Серро-Муриано, расположенном в провинции Кордова. После получения боевой сертификации танки будут перевезены морем в Польшу, откуда они будут переданы украинским военным.

Согласно информации El Pais, еще четыре танка Leopard 2A4 должны быть доставлены на завод в Севилье. Однако отмечается, что состояние этой партии боевых машин хуже первой, поэтому на их ремонт потребуется больше времени.

В целом, Испания подтверждает свою поддержку Украине в противостоянии с российским вторжением, предоставляя значительную помощь в виде боевых танков Leopard 2A4. Эти мощные машины прошли ремонт и модернизацию, что делает их готовыми к использованию в условиях военного конфликта. Украинские военные ожидают получить первую партию танков после 9 апреля, однако точная дата отправки пока не называется. Несмотря на то, что еще четыре танка должны быть отправлены на ремонт, они находятся в худшем состоянии, и потребуется больше времени на их восстановление.

Напомним, что Украина получила танки Challenger 2 от Великобритании. В ближайшее время британская тяжелая бронетехника приступит к выполнению боевых задач.

Также мы писали, что в рамках нового пакета военной помощи Украина получит от Германии три инженерных танка Dachs. Эти танки сделаны на базе Leopard 1. Они обладают мощным бульдозерным отвалом и оснащены огромной экскаваторной стрелой.

В Украине немецкие танки Pionierpanzer 2A1 Dachs прозвали Барсуками. Их основными задачами является очистка площадей, создание окопов и траншей, устранение завалов. Вообще, танк можно использовать для любых строительных работ, где нужна мощная грузовая спецтехника.