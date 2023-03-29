Испания отправит первые танки Leopard в Украину после Пасхи, — СМИ
Испания собирается отправить первую партию из шести боевых танков Leopard 2A4 Украине после католической Пасхи, которая в этом году празднуется 9 апреля, для противостояния российскому вторжению.
Об этом сообщает испанская газета El Pais, ссылаясь на правительственные источники.
-
Украинская разведка следит за размещением ядерного оружия в беларуси, — представитель ГУР
-
Песков назвал очередную цель "спецоперации" в Украине и пообещал долгую войну против Запада
-
ВОЗ обновила рекомендации по COVID-вакцинации: что изменилось
-
В Одессе впервые сделали уникальную операцию сердца
-
Слепая 9-летняя девочка со Львовщины собрала 650 тысяч гривен для ВСУ
-
Брэд Питт продал дом, в котором жил с Джоли и Энистон: сумма сделки
-
Посол рф заявил, что Швеция станет "легитимной целью", если вступит в НАТО
-
В Минфине обнародовали зарплаты медиков: кто получает 26 тыс. грн
-
Ребров поделился планами о сборной Украины
-
В МИД Китая сообщили о предложении Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
Конкретная дата отправки танков не указана, однако сообщается, что эти боевые машины уже прошли ремонт на заводе в Севилье и на этой неделе проходят огневые упражнения на полигоне Серро-Муриано, расположенном в провинции Кордова. После получения боевой сертификации танки будут перевезены морем в Польшу, откуда они будут переданы украинским военным.
Согласно информации El Pais, еще четыре танка Leopard 2A4 должны быть доставлены на завод в Севилье. Однако отмечается, что состояние этой партии боевых машин хуже первой, поэтому на их ремонт потребуется больше времени.
В целом, Испания подтверждает свою поддержку Украине в противостоянии с российским вторжением, предоставляя значительную помощь в виде боевых танков Leopard 2A4. Эти мощные машины прошли ремонт и модернизацию, что делает их готовыми к использованию в условиях военного конфликта. Украинские военные ожидают получить первую партию танков после 9 апреля, однако точная дата отправки пока не называется. Несмотря на то, что еще четыре танка должны быть отправлены на ремонт, они находятся в худшем состоянии, и потребуется больше времени на их восстановление.
Напомним, что Украина получила танки Challenger 2 от Великобритании. В ближайшее время британская тяжелая бронетехника приступит к выполнению боевых задач.
Также мы писали, что в рамках нового пакета военной помощи Украина получит от Германии три инженерных танка Dachs. Эти танки сделаны на базе Leopard 1. Они обладают мощным бульдозерным отвалом и оснащены огромной экскаваторной стрелой.
В Украине немецкие танки Pionierpanzer 2A1 Dachs прозвали Барсуками. Их основными задачами является очистка площадей, создание окопов и траншей, устранение завалов. Вообще, танк можно использовать для любых строительных работ, где нужна мощная грузовая спецтехника.