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Испания отправит первые танки Leopard в Украину после Пасхи, — СМИ

29 марта 2023 13:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Испания передаст Украине танки Leopard
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Испания собирается отправить первую партию из шести боевых танков Leopard 2A4 Украине после католической Пасхи, которая в этом году празднуется 9 апреля, для противостояния российскому вторжению.

Об этом сообщает испанская газета El Pais, ссылаясь на правительственные источники.

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Конкретная дата отправки танков не указана, однако сообщается, что эти боевые машины уже прошли ремонт на заводе в Севилье и на этой неделе проходят огневые упражнения на полигоне Серро-Муриано, расположенном в провинции Кордова. После получения боевой сертификации танки будут перевезены морем в Польшу, откуда они будут переданы украинским военным.

Согласно информации El Pais, еще четыре танка Leopard 2A4 должны быть доставлены на завод в Севилье. Однако отмечается, что состояние этой партии боевых машин хуже первой, поэтому на их ремонт потребуется больше времени.

В целом, Испания подтверждает свою поддержку Украине в противостоянии с российским вторжением, предоставляя значительную помощь в виде боевых танков Leopard 2A4. Эти мощные машины прошли ремонт и модернизацию, что делает их готовыми к использованию в условиях военного конфликта. Украинские военные ожидают получить первую партию танков после 9 апреля, однако точная дата отправки пока не называется. Несмотря на то, что еще четыре танка должны быть отправлены на ремонт, они находятся в худшем состоянии, и потребуется больше времени на их восстановление.

Напомним, что Украина получила танки Challenger 2 от Великобритании. В ближайшее время британская тяжелая бронетехника приступит к выполнению боевых задач.

Также мы писали, что в рамках нового пакета военной помощи Украина получит от Германии три инженерных танка Dachs. Эти танки сделаны на базе Leopard 1. Они обладают мощным бульдозерным отвалом и оснащены огромной экскаваторной стрелой.

В Украине немецкие танки Pionierpanzer 2A1 Dachs прозвали Барсуками. Их основными задачами является очистка площадей, создание окопов и траншей, устранение завалов. Вообще, танк можно использовать для любых строительных работ, где нужна мощная грузовая спецтехника.

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