Іспанія відправить перші танки Leopard до України після Великодня, — ЗМІ

Іспанія передасть Україні танки Leopard

Іспанія збирається відправити першу партію із шести бойових танків Leopard 2A4 Україні після католицького Великодня, який цього року святкується 9 квітня, для протистояння російському вторгненню.

Про це повідомляє іспанська газета El Pais, посилаючись на урядові джерела.

Конкретна дата відправлення танків не вказана, проте повідомляється, що ці бойові машини вже пройшли ремонт на заводі в Севільї, і цього тижня проходять вогневі вправи на полігоні Серро-Муріано, розташованому в провінції Кордова. Після отримання бойової сертифікації танки будуть перевезені морем до Польщі, звідки їх передадуть українським військовим.

Згідно з інформацією El Pais, ще чотири танки Leopard 2A4 мають бути доставлені на завод у Севільї. Проте зазначається, що стан цієї партії бойових машин гірший за першу, тому на їх ремонт знадобиться більше часу.

Загалом Іспанія підтверджує свою підтримку Україні у протистоянні з російським вторгненням, надаючи значну допомогу у вигляді бойових танків Leopard 2A4. Ці потужні машини пройшли ремонт та модернізацію, що робить їх готовими до використання в умовах воєнного конфлікту. Українські військові очікують отримати першу партію танків після 9 квітня, проте точна дата відправки наразі не називається. Попри те, що ще чотири танки мають бути відправлені на ремонт, вони перебувають у гіршому стані, і знадобиться більше часу на їх відновлення.

Нагадаємо, що Україна отримала танки Challenger 2 від Великої Британії. Найближчим часом британська важка бронетехніка розпочне виконання бойових завдань.

Також ми писали, що в рамках нового пакету військової допомоги Україна отримає від Німеччини три інженерні танки Dachs. Ці танки зроблені на базі Leopard 1. Вони мають потужний бульдозерний відвал і оснащені величезною екскаваторною стрілою.

В Україні німецькі танки Pionierpanzer 2A1 Dachs прозвали Барсуками. Їх основними завданнями є очищення площ, створення окопів та траншей, усунення завалів. Взагалі танк можна використовувати для будь-яких будівельних робіт, де потрібна потужна вантажна спецтехніка.