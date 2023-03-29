Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Іспанія відправить перші танки Leopard до України після Великодня, — ЗМІ arrow

Іспанія відправить перші танки Leopard до України після Великодня, — ЗМІ

29 березня 2023 13:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Іспанія передасть Україні танки Leopard
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Іспанія збирається відправити першу партію із шести бойових танків Leopard 2A4 Україні після католицького Великодня, який цього року святкується 9 квітня, для протистояння російському вторгненню.

Про це повідомляє іспанська газета El Pais, посилаючись на урядові джерела.

Читайте також:

 

Конкретна дата відправлення танків не вказана, проте повідомляється, що ці бойові машини вже пройшли ремонт на заводі в Севільї, і цього тижня проходять вогневі вправи на полігоні Серро-Муріано, розташованому в провінції Кордова. Після отримання бойової сертифікації танки будуть перевезені морем до Польщі, звідки їх передадуть українським військовим.

Згідно з інформацією El Pais, ще чотири танки Leopard 2A4 мають бути доставлені на завод у Севільї. Проте зазначається, що стан цієї партії бойових машин гірший за першу, тому на їх ремонт знадобиться більше часу.

Загалом Іспанія підтверджує свою підтримку Україні у протистоянні з російським вторгненням, надаючи значну допомогу у вигляді бойових танків Leopard 2A4. Ці потужні машини пройшли ремонт та модернізацію, що робить їх готовими до використання в умовах воєнного конфлікту. Українські військові очікують отримати першу партію танків після 9 квітня, проте точна дата відправки наразі не називається. Попри те, що ще чотири танки мають бути відправлені на ремонт, вони перебувають у гіршому стані, і знадобиться більше часу на їх відновлення.

Нагадаємо, що Україна отримала танки Challenger 2 від Великої Британії. Найближчим часом британська важка бронетехніка розпочне виконання бойових завдань.

Також ми писали, що в рамках нового пакету військової допомоги Україна отримає від Німеччини три інженерні танки Dachs. Ці танки зроблені на базі Leopard 1. Вони мають потужний бульдозерний відвал і оснащені величезною екскаваторною стрілою.

В Україні німецькі танки Pionierpanzer 2A1 Dachs прозвали Барсуками. Їх основними завданнями є очищення площ, створення окопів та траншей, усунення завалів. Взагалі танк можна використовувати для будь-яких будівельних робіт, де потрібна потужна вантажна спецтехніка.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

14:45 "Світ побачив правду про рф": Зеленський показав жахливі кадри звірств окупантів

14:31 Центр стратегічних комунікацій назвав головні проблеми окупантів на війні

Новина з фото

14:23 Кличко розповів про подальше будівництво мосту на Оболонському острові

14:22 Лідер скетч-шоу "Наші без раші" став позаштатним радником міського голови Львова

Новина з відео

14:20 В Одесі склалась критична ситуація через негоду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:18 Швеція вчить українських військових воювати на лісистій місцевості

14:10 Приквел "Гри престолів" збираються продовжити на третій сезон, але дещо уріжуть в другому

14:05 В Україні можуть підвищити мінімальну зарплату: коли та на скільки

14:00 Українська розвідка стежить за розміщенням ядерної зброї в білорусі, — представник ГУР

13:59 Пєсков назвав чергову мету "спецоперації" в Україні і пообіцяв довгу війну проти Заходу

Новина з відео

14:20 В Одесі склалась критична ситуація через негоду

Новина з відео

13:50 В Одесі вперше зробили унікальну операцію серця

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новий логотип

Новина з відео

13:14 Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС із перевіркою: деталі

Новина з відео

12:50 "Важко це згадувати", — Віталій Кім про торішній удар по Миколаївській ОВА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:27 Дружина Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині

Новина з відео

12:20 Окупанти почали використовувати керовані бомби: Гуменюк пояснила принцип їх роботи

Новина з відео

11:29 Амстердам запустив рекламу, щоб зменшити кількість британських туристів: подробиці

Новина з відео

10:53З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

Новина з відео

10:44 Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

Актуальне по темі

None 29 Березень 14:44

"Світ побачив правду про рф": Зеленський показав жахливі кадри звірств окупантів

None 29 Березень 14:31

Центр стратегічних комунікацій назвав головні проблеми окупантів на війні

None 29 Березень 14:21

Кличко розповів про подальше будівництво мосту на Оболонському острові

None 29 Березень 14:22

Лідер скетч-шоу "Наші без раші" став позаштатним радником міського голови Львова

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB