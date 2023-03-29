Іспанія відправить перші танки Leopard до України після Великодня, — ЗМІ
Іспанія збирається відправити першу партію із шести бойових танків Leopard 2A4 Україні після католицького Великодня, який цього року святкується 9 квітня, для протистояння російському вторгненню.
Про це повідомляє іспанська газета El Pais, посилаючись на урядові джерела.
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Конкретна дата відправлення танків не вказана, проте повідомляється, що ці бойові машини вже пройшли ремонт на заводі в Севільї, і цього тижня проходять вогневі вправи на полігоні Серро-Муріано, розташованому в провінції Кордова. Після отримання бойової сертифікації танки будуть перевезені морем до Польщі, звідки їх передадуть українським військовим.
Згідно з інформацією El Pais, ще чотири танки Leopard 2A4 мають бути доставлені на завод у Севільї. Проте зазначається, що стан цієї партії бойових машин гірший за першу, тому на їх ремонт знадобиться більше часу.
Загалом Іспанія підтверджує свою підтримку Україні у протистоянні з російським вторгненням, надаючи значну допомогу у вигляді бойових танків Leopard 2A4. Ці потужні машини пройшли ремонт та модернізацію, що робить їх готовими до використання в умовах воєнного конфлікту. Українські військові очікують отримати першу партію танків після 9 квітня, проте точна дата відправки наразі не називається. Попри те, що ще чотири танки мають бути відправлені на ремонт, вони перебувають у гіршому стані, і знадобиться більше часу на їх відновлення.
Нагадаємо, що Україна отримала танки Challenger 2 від Великої Британії. Найближчим часом британська важка бронетехніка розпочне виконання бойових завдань.
Також ми писали, що в рамках нового пакету військової допомоги Україна отримає від Німеччини три інженерні танки Dachs. Ці танки зроблені на базі Leopard 1. Вони мають потужний бульдозерний відвал і оснащені величезною екскаваторною стрілою.
В Україні німецькі танки Pionierpanzer 2A1 Dachs прозвали Барсуками. Їх основними завданнями є очищення площ, створення окопів та траншей, усунення завалів. Взагалі танк можна використовувати для будь-яких будівельних робіт, де потрібна потужна вантажна спецтехніка.