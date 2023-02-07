Военная помощь Испании: 20 бронетранспортеров уже готовы к транспортировке

Испания уже подготовила к отправке бронетранспортеры для Украины: что известно
В Испании приступают к транспортировке 20 бронетранспортеров M113 в Украину. Их уже погрузили на судно.
Об этом сообщает Europa Press.
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Подробности
По информации издания, загрузка техники на судно Finneco 1, которое пришвартовано в Бильбао, происходило сегодня, 7 февраля, с 16:50 до 17:00 (17:50 до 18:00 по киевскому времени).
В Europa Press отмечают, что отправление судна к месту назначения должно начаться в ближайшее время.
Бронетранспортер M113: что это за техника
БТР M113 — это американский гусеничный бронетранспортер 1960-х. Он находится на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран мира.
Самоходные минометы на базе стандартного армейского бронетранспортера M113 могут предоставить артиллеристам мобильность и защищенность.
О возможности отправки Испанией БТР M113 впервые было упомянуто летом прошлого года.
Напомним, министр обороны Испании Маргарита Роблес ранее заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.