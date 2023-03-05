Иран разрешил МАГАТЭ проверять ядерные объекты

Иран неожиданно пошел на сотрудничество с МАГАТЭ по ядерным программам
Иран согласился сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии по вопросам мониторинга ядерных объектов. Такое взаимодействие может позволить Тегерану избежать жесткой резолюции.
Об этом пишет агентство Reuters.
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После того как глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран, была достигнута договоренность о сотрудничестве.
"Иран выразил свою готовность... предоставить дополнительную информацию и доступ к решению нерешенных проблем с гарантиями", — говорится в совместном заявлении.
Кроме того, иранская сторона предоставила обещания всего за два дня до ежеквартального заседания Совета руководителей МАГАТЭ. И хотя в самом заявлении содержится мало деталей, вероятность улучшения взаимодействия между двумя сторонами может позволить Тегерану избежать жесткой резолюции агентства.
В свою очередь Рафаэль Гросси заявил, что Иран предоставит доступ к информации, местам и людям, и добавил, что дальнейшие переговоры в Иране между МАГАТЭ и иранскими официальными лицами состоятся "очень, очень скоро".
Напомним, недавно мы писали, что Иран просит у россии ПВО С-400 для защиты ядерных объектов.