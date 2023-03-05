Іран дозволив МАГАТЕ перевіряти ядерні об'єкти

Офіційний Тегеран дозволив МАГАТЕ перевіряти власні ядерні об'єкти

Іран погодився співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії у питаннях моніторингу ядерних об’єктів. Така взаємодія може дозволити Тегерану уникнути жорсткої резолюції.

Про це пише агентство Reuters.

Деталі

Після того як очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Іран, було досягнуто домовленість про співпрацю.

"Іран висловив свою готовність... надати додаткову інформацію та доступ для розв'язання невирішених проблем із гарантіями", — йдеться у спільній заяві.

Окрім того, іранська сторона надала обіцянки всього за два дні до щоквартального засідання Ради керівників МАГАТЕ. Й хоча у самій заяві міститься мало деталей, імовірність покращення взаємодії між двома сторонами може дозволити Тегерану уникнути жорсткої резолюції агентства.

Своєю чергою, Рафаель Гроссі заявив, що Іран надасть доступ до інформації, місць і людей, та додав, що подальші переговори в Ірані між МАГАТЕ та іранськими офіційними особами відбудуться "дуже, дуже скоро".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Іран просить в росії ППО С-400 для захисту ядерних об'єктів.