Іран дозволив МАГАТЕ перевіряти ядерні об'єкти

Іран неочікувано пішов на співпрацю з МАГАТЕ щодо ядерних програм
Іран погодився співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії у питаннях моніторингу ядерних об’єктів. Така взаємодія може дозволити Тегерану уникнути жорсткої резолюції.
Про це пише агентство Reuters.
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Деталі
Після того як очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Іран, було досягнуто домовленість про співпрацю.
"Іран висловив свою готовність... надати додаткову інформацію та доступ для розв'язання невирішених проблем із гарантіями", — йдеться у спільній заяві.
Окрім того, іранська сторона надала обіцянки всього за два дні до щоквартального засідання Ради керівників МАГАТЕ. Й хоча у самій заяві міститься мало деталей, імовірність покращення взаємодії між двома сторонами може дозволити Тегерану уникнути жорсткої резолюції агентства.
Своєю чергою, Рафаель Гроссі заявив, що Іран надасть доступ до інформації, місць і людей, та додав, що подальші переговори в Ірані між МАГАТЕ та іранськими офіційними особами відбудуться "дуже, дуже скоро".
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Іран просить в росії ППО С-400 для захисту ядерних об'єктів.