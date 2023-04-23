Индонезия: в стране произошло два землетрясения, есть угроза цунами

В Индонезии произошло два землетрясения. Фото: REUTERS

В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 и 5,9.

Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

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Эпицентр землетрясения, по данным центра, расположен на глубине 43 км.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,8 на глубине 42 км.

Эпицентр землетрясения находился в 202 километрах западнее Паданга (население 840 тысяч человек) и 177 километров западнее Париамана (92 тысячи человек).

Напомним, 22 апреля, на греческом острове Еввия произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр землетрясения находился в 60 километрах от столицы Афин на глубине 10 километров, и толчок был ощутим в столице Греции.