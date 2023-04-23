Индонезия: в стране произошло два землетрясения, есть угроза цунами
В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 и 5,9.
Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения, по данным центра, расположен на глубине 43 км.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,8 на глубине 42 км.
Эпицентр землетрясения находился в 202 километрах западнее Паданга (население 840 тысяч человек) и 177 километров западнее Париамана (92 тысячи человек).
Напомним, 22 апреля, на греческом острове Еввия произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр землетрясения находился в 60 километрах от столицы Афин на глубине 10 километров, и толчок был ощутим в столице Греции.