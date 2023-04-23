Індонезія: в країні сталося два землетруси, є загроза цунамі

В Індонезії сталися два землетруси. Фото: REUTERS

В Індонезії зафіксовано землетрус магнітудою 6,2 та 5,9.

Про це повідмляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр.

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Осередок землетрусу, за даними центру, розташований на глибині 43 км.

Раніше Європейський середземноморський сейсмологічний центр зафіксував землетрус магнітудою 5,8 на глибині 42 км.

Епіцентр землетрусу знаходився за 202 кілометри на захід від Падангу (населення 840 тисяч осіб) та 177 кілометрів на захід від Паріамана (92 тисячі осіб).

Нагадаємо, 22 квітня, на грецькому острові Єввія стався землетрус магнітудою 4,5. Епіцентр землетрусу знаходився за 60 кілометрів від столиці Афін на глибині 10 кілометрів, і поштовх був відчутним у столиці Греції.