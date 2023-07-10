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Индия хочет сократить зависимость от импорта вооружения из России

10 июля 2023 14:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Индия хочет сократить зависимость от импорта вооружения из России
Военные Индии. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Индия тратит миллиарды на покупку американского вооружения, не столько для отказа от российского военного оборудования и сближения с Западом, сколько для развития собственной внутренней военной промышленности. Это подтверждают эксперты и работники службы безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

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В сообщении говорится, что война РФ против Украины привела к задержке некоторых военных поставок в Индию, что усилило желание страны разнообразить свой импорт или заменить его на продукцию местного производства, по данным представителей министерства обороны Индии.

Согласно информации из Стокгольмского международного института по изучению проблем мира, Индия потратила более 60 миллиардов долларов на оружие в последние 20 лет. Из этой суммы, 65% или около 39 миллиардов долларов ушло на российское военное оборудование.

Министр обороны Индии Раджнат Сингх, заявил, что страна планирует закупить военное оборудование от своих производителей на сумму более 100 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет.

"Нам нужно сократить нашу зависимость от России, но это только часть вопроса. Главное это наше стремление уйти от зависимости от импорта", — говорит индийский военный офицер.

Напомним, что европейские страны не хотят поставлять Украине много оружия. Это связано с тем, что в Европе не видят перспектив взаимодействия.

По словам чиновника ЕС, многие администрации остаются нерешительными в вопросе о подписании долгосрочных договоров на поставку оружия, так как не могут быть уверены, потребуется ли им это оружие в дальнейшем.

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