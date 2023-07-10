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Індія хоче скоротити залежність від імпорту озброєння із Росії

10 липня 2023 14:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Індія хоче скоротити залежність від імпорту озброєння із Росії
Військові Індії. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Індія витрачає мільярди купівлю американського озброєння, й не так відмовитися від російського військового устаткування й зближення із Заходом, скільки у розвиток своєї внутрішньої військової промисловості. Це підтверджують експерти та працівники служби безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

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У повідомленні йдеться, що війна РФ проти України призвела до затримки деяких військових постачань до Індії, що посилило бажання країни урізноманітнити свій імпорт або замінити його на продукцію місцевого виробництва, за даними представників міністерства оборони Індії.

Згідно з інформацією зі Стокгольмського міжнародного інституту з вивчення проблем світу, Індія витратила понад 60 мільярдів доларів на зброю за останні 20 років. З цієї суми, 65% або близько 39 мільярдів доларів, пішло на російське військове обладнання.

Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх заявив, що країна планує закупити військове обладнання від своїх виробників на суму понад 100 мільярдів доларів протягом наступних десяти років.

"Нам потрібно скоротити нашу залежність від Росії, але це лише частина питання. Головнеце наше прагнення уникнути залежності від імпорту", — каже індійський військовий офіцер.

Нагадаємо, що європейські країни не хочуть постачати Україні багато зброї. Це пов'язано з тим, що у Європі не бачать перспектив взаємодії.

За словами чиновника ЄС, багато адміністрацій залишаються нерішучими у питанні про підписання довгострокових договорів на постачання зброї, оскільки не можуть бути впевнені, чи потрібна їм ця зброя надалі.

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