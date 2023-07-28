Игнат проанализировал активность вражеской авиации возле границ Украины

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Ukraine Мedia Center

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат оценил активность вражеской авиации возле границ Украины. Так, в пятницу, 28 июля, Россия уменьшила интенсивность авиационных действий в районе украинских границ и в прифронтовой зоне.

Об этом Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

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Согласно высказыванию представителя Воздушных сил, в ходе национального телевизионного марафона:

"Эта ночь была относительно мирной. Сегодня мы празднуем День государственности. В настоящий момент, мы замечаем минимальную активность воздушных средств противника. Если обычно наши радары регистрируют 20-30 потенциально враждебных объектов, то сейчас всего несколько, включая Ту-22м3 из Шайковки. Даже дронов в прифронтовой зоне сейчас почти нет. Всё как будто утихло", — сказал он.

Напомним, что в пятницу, 28 июля, в ряде областей Украины звучала воздушная тревога, из-за поднятия вражеского Ту-22м3. Продолжилась она несколько минут из-за того, что самолет изменил свое направление.