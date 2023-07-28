Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow Игнат проанализировал активность вражеской авиации возле границ Украины arrow

Игнат проанализировал активность вражеской авиации возле границ Украины

28 июля 2023 14:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Игнат проанализировал активность вражеской авиации возле границ Украины
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Ukraine Мedia Center
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат оценил активность вражеской авиации возле границ Украины. Так, в пятницу, 28 июля, Россия уменьшила интенсивность авиационных действий в районе украинских границ и в прифронтовой зоне. 

Об этом Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

Читайте также:

Активность вражеской авиации

Согласно высказыванию представителя Воздушных сил, в ходе национального телевизионного марафона:

 "Эта ночь была относительно мирной. Сегодня мы празднуем День государственности. В настоящий момент, мы замечаем минимальную активность воздушных средств противника. Если обычно наши радары регистрируют 20-30 потенциально враждебных объектов, то сейчас всего несколько, включая Ту-22м3 из Шайковки. Даже дронов в прифронтовой зоне сейчас почти нет. Всё как будто утихло", — сказал он.

Напомним, что в пятницу, 28 июля, в ряде областей Украины звучала воздушная тревога, из-за поднятия вражеского Ту-22м3. Продолжилась она несколько минут из-за того, что самолет изменил свое направление.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз