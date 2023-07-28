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Ігнат проаналізував активність ворожої авіації біля кордонів України

28 липня 2023 14:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ігнат проаналізував активність ворожої авіації біля кордонів України
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ukraine Мedia Center
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Спікер Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат оцінив активність ворожої авіації біля кордонів України. Так, у п'ятницю, 28 липня, Росія зменшила інтенсивність авіаційних дій у районі українських кордонів та у прифронтовій зоні.

Про це Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

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Активність ворожої авіації

Згідно з висловлюванням представника Повітряних сил, у ході національного телевізійного марафону:

"Ця ніч була відносно мирною. Сьогодні ми святкуємо День державності. Зараз ми помічаємо мінімальну активність повітряних засобів противника. Якщо зазвичай наші радари реєструють 20-30 потенційно ворожих об'єктів, то зараз всього кілька, включаючи Ту-22м3 із Шайковки. Навіть дронів у прифронтовій зоні зараз майже немає. Все ніби затихло", — сказав він.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 28 липня, у низці областей України звучала повітряна тривога, через підняття ворожого Ту-22м3. Тривала вона кілька хвилин через те, що літак змінив свій напрямок.

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