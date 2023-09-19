Еврокомиссия хочет продлить временную защиту для переселенцев из Украины
Европейская комиссия предложила дополнительное продление временной защиты для людей, которые покидают Украину. Теперь решение должен принять Европейский совет.
Об этом сообщает CNN.
Временная защита для украинцев
"Предложенное продление с 4 марта 2024 года до 3 марта 2025 года обеспечит уверенность и поддержку более чем 4 миллионам лиц, пользующихся защитой по всему ЕС", — говорится в заявлении Еврокомиссии.
ЕС активировал Директиву о временной защите в марте 2022 года, и государства-члены единогласно согласились автоматически продлить ее действие на один год.
"Комиссия считает, что причины для временной защиты сохраняются, и поэтому временная защита должна быть продлена как необходимый и надлежащий ответ на текущую нестабильную ситуацию, которая пока не способствует безопасному и длительному возвращению лиц, пользующихся временной защитой в ЕС", — говорится в сообщении.
В заявлении Комиссии говорится, что с момента активации временной защиты государства-члены ЕС продемонстрировали беспрецедентную солидарность с украинским народом, не только приветствуя их в своих странах, но и прилагая конкретные усилия для содействия их интеграции в общество.
"Директива о временной защите предусматривает немедленную защиту и доступ к правам в ЕС, включая право на проживание, доступ к рынку труда, жилья, социальную помощь, медицинскую и другую помощь", — говорится в сообщении.
Напомним, украинское правительство планирует с 2024 года пересмотреть размер финансовой помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). "Лишние" деньги возьмут за счет оптимизации действующих расходов.
Также мы писали, что граждане Украины, которые едут в Чехию, чтобы найти временную защиту, могут получить кратковременное жилье до того, как оформят необходимые документы. Отмечается, что такие приюты работают 24/7.