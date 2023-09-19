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Еврокомиссия хочет продлить временную защиту для переселенцев из Украины

19 сентября 2023 19:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Еврокомиссия хочет продлить временную защиту для переселенцев из Украины
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Европейская комиссия предложила дополнительное продление временной защиты для людей, которые покидают Украину. Теперь решение должен принять Европейский совет.

Об этом сообщает CNN.

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"Предложенное продление с 4 марта 2024 года до 3 марта 2025 года обеспечит уверенность и поддержку более чем 4 миллионам лиц, пользующихся защитой по всему ЕС", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

ЕС активировал Директиву о временной защите в марте 2022 года, и государства-члены единогласно согласились автоматически продлить ее действие на один год.

"Комиссия считает, что причины для временной защиты сохраняются, и поэтому временная защита должна быть продлена как необходимый и надлежащий ответ на текущую нестабильную ситуацию, которая пока не способствует безопасному и длительному возвращению лиц, пользующихся временной защитой в ЕС", — говорится в сообщении.

В заявлении Комиссии говорится, что с момента активации временной защиты государства-члены ЕС продемонстрировали беспрецедентную солидарность с украинским народом, не только приветствуя их в своих странах, но и прилагая конкретные усилия для содействия их интеграции в общество.

"Директива о временной защите предусматривает немедленную защиту и доступ к правам в ЕС, включая право на проживание, доступ к рынку труда, жилья, социальную помощь, медицинскую и другую помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, украинское правительство планирует с 2024 года пересмотреть размер финансовой помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). "Лишние" деньги возьмут за счет оптимизации действующих расходов.

Также мы писали, что граждане Украины, которые едут в Чехию, чтобы найти временную защиту, могут получить кратковременное жилье до того, как оформят необходимые документы. Отмечается, что такие приюты работают 24/7.

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