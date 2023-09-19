Єврокомісія хоче продовжити тимчасовий захист для переселенців з України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo

Європейська комісія запропонувала додаткове продовження тимчасового захисту для людей, які тікають з України. Тепер рішення має прийняти Європейська рада.

Про це повідомляє CNN.

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"Запропоноване продовження з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року забезпечить впевненість і підтримку більш ніж 4 мільйонам осіб, які користуються захистом по всьому ЄС", — йдеться в заяві Єврокомісії.

ЄС активував Директиву про тимчасовий захист у березні 2022 року, і держави-члени одноголосно погодилися автоматично продовжити її дію на один рік.

"Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються, і тому тимчасовий захист повинен бути продовжений як необхідна і належна відповідь на поточну нестабільну ситуацію, яка поки що не сприяє безпечному і тривалому поверненню осіб, які користуються тимчасовим захистом в ЄС", — йдеться в повідомленні.

У заяві Комісії йдеться, що з моменту активації тимчасового захисту держави-члени ЄС продемонстрували безпрецедентну солідарність з українським народом, не лише вітаючи їх у своїх країнах, але й докладаючи конкретних зусиль для сприяння їхній інтеграції в суспільство.

"Директива про тимчасовий захист передбачає негайний захист і доступ до прав в ЄС, включаючи право на проживання, доступ до ринку праці, житла, соціальну допомогу, медичну та іншу допомогу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, український уряд планує з 2024 року переглянути розмір фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). "Зайві" гроші візьмуть за рахунок оптимізації чинних витрат.

Також ми писали, що громадяни України, які їдуть до Чехії, щоб знайти тимчасовий захист, мають можливість отримати короткочасне житло до того, як оформлять необхідні документи. Зазначається, що такі притулки працюють 24/7.