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Есть угроза катастрофы: россияне сбрасывают воду из Каховского водохранилища, охлаждающего ЗАЭС

11 февраля 2023 11:38
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россияне сбрасывают воду с Каховского водохранилища: обнародованы спутниковые снимки
Россияне сбрасывают воду из Каховского водохранилища
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские оккупанты осушают огромное украинское водохранилище, подвергая опасности Запорожскую атомную электростанцию. При остановке подачи воды могут возникнуть проблемы с охлаждением реакторов.

Об этом сообщает американское издание NPR, опубликовавшее спутниковые снимки водохранилища.

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Когда начался сброс воды

По информации издания, воду начали спускать в ноябре 2022 года через шлюзовые затворы гидроэлектростанции, контролируемой российскими войсками — сразу после ухода вооруженных сил россии с правого берега Днепра.

Помимо угрозы для систем охлаждения электростанции, действия россиян создают риски для поставки питьевой воды сотням тысяч жителей региона, а также орошения более 200 гектаров сельхозугодий.

Комментарий МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что ему известно о потенциальном риске, связанном с падением уровня воды в водохранилище.

"Даже несмотря на то, что снижение уровня воды не является непосредственной угрозой ядерной и физической безопасности, оно может стать источником беспокойства, если это будет продолжаться", — заявил в своем заявлении генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Насколько снизился уровень воды в водохранилище

Данные радиолокационной альтиметрии фиксируют текущий уровень водохранилища на отметке 14 метров, что примерно на 2 метра ниже его нормальных показателей. С декабря уровень воды в водохранилище упал до самого низкого уровня за 30 лет спутниковых наблюдений.

Как пояснили в Запорожской ОВА, если уровень упадет ниже 13,2 метров, система охлаждения Запорожской АЭС, работающая на воде из водохранилища, окажется в опасности.

Темпы падения уровня воды настолько стремительны, что вдоль водоема уже появляется новая береговая линия. На спутниковых снимках уже видны сотни метров илистых отложений.

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Для чего россия сбрасывает воду из водохранилища

В "Укргидроэнерго" заявили, что сброс воды осуществляется россией намеренно.

Издание отмечает, что сброс воды не является следствием подрыва полотна на плотине, шлюзы были открыты позже — это видно, если сравнивать спутниковые снимки с начала февраля 2023 года и ноября 2022 года, когда был совершен подрыв.

В Запорожской ОВА считают, что целью осушения водоема может быть частичное затопление территории к югу от дамбы, чтобы не дать украинским войскам форсировать реку Днепр.

Напомним, в начале февраля стало известно, что постоянная миссия МАГАТЭ, работающая на площадке временно оккупированной Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, зафиксировала снижение уровня воды в Каховском водохранилище.

Также сообщалось, что после освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара украинским военным понадобится минимум два месяца для обезвреживания всех взрывных устройств. Российские оккупанты целенаправленно превращают крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, минируя все вокруг из-за страха перед ВСУ.

Международные эксперты также зафиксировали большое количество взрывов на территории Запорожской атомной электростанции. 

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