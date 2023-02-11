Росіяни скидають воду з Каховського водосховища: оприлюднено супутникові знімки

Росіяни скидають воду з Каховського водосховища

Російські окупанти осушують величезне українське водосховище, наражаючи на небезпеку Запорізьку атомну електростанцію. У разі зупинки подачі води можуть виникнути проблеми з охолодженням реакторів.

Про це повідомляє американське видання NPR, яке опублікувало супутникові знімки водосховища.

Коли почалося скидання води

За інформацією видання, воду почали спускати у листопаді 2022 року через шлюзові затвори гідроелектростанції, яку контролюють російські війська — відразу після відходу збройних сил рф з правого берега Дніпра.

Окрім загрози для систем охолодження електростанції, дії росіян створюють ризики для постачання питної води сотням тисяч жителів регіону, а також зрошення понад 200 гектарів сільгоспугідь.

Коментар МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що йому відомо про потенційний ризик, пов’язаний із падінням рівня води у водосховищі.

"Навіть незважаючи на те, що зниження рівня води не є безпосередньою загрозою для ядерної та фізичної безпеки, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо це триватиме", — заявив у своїй заяві генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Наскільки знизився рівень води у водосховищі

Дані радіолокаційної альтиметрії фіксують поточний рівень водосховища на позначці 14 метрів, що приблизно на 2 метри нижче за його нормальні показники. З грудня рівень води у водосховищі впав до найнижчого рівня за 30 років супутникових спостережень.

Як пояснили у Запорізькій ОВА, якщо рівень впаде нижче 13,2 метра, система охолодження Запорізької АЕС, яка працює на воді з водосховища, опиниться у небезпеці.

Темпи падіння рівня води настільки стрімкі, що вздовж водоймища вже з’являється нова берегова лінія. На супутникових знімках вже видно сотні метрів мулистих відкладень.

Для чого росія скидає воду з водосховища

В "Укргідроенерго" заявили, що скидання води здійснюється росією навмисно.

Видання зазначає, що скидання води не є наслідком підриву полотна на греблі, шлюзи було відкрито пізніше — це видно, якщо порівнювати супутникові знімки початку лютого 2023 року та листопада 2022 року, коли було здійснено підрив.

У Запорізькій ОВА вважають, що метою осушення водоймища може бути часткове затоплення території на південь від греблі, щоб не дати українським військам форсувати річку Дніпро.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що постійна місія МАГАТЕ, яка працює на майданчику тимчасово окупованої Запорізької АЕС — найбільшої в Європі атомної електростанції, зафіксувала зниження рівня води в Каховському водосховищі.

Також повідомлялося, що після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодара українським військовим знадобиться мінімум два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв. Російські окупанти цілеспрямовано перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо через страх перед ЗСУ.

Міжнародні експерти також зафіксували велику кількість вибухів біля території Запорізької атомної електростанції.