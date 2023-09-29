Япония будет сбрасывать вторую партию очищенной воды с АЭС в океан

Повреждена атомная электростанция "Фукусима-1". Фото: REUTERS

5 октября компания-оператор Tokyo Electric Power Company Holdings Inc (TEPCO) запустит процесс сброса в океан второй партии очищенной воды с АЭС "Фукусима-1". Это может повлечь за собой новую волну возмущения Китая.

Об этом пишет KYDO NEWS.

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Подготовка к новой стадии начнется в следующий вторник, чтобы проверить уровень трития, когда очищенную воду разбавляют морской водой перед спуском.

В общей сложности планируется сброс в океан около 7 800 тонн очищенной радиоактивной воды в течение 17 дней. Это такое же количество, как и в прошлый раз.

Спуск первой партии очищенной воды начался 24 августа на фоне беспокойства местных рыболовов и сильного сопротивления Китаю, но был завершен 11 сентября. Китай, в свою очередь, наложил запрет на импорт японских морепродуктов. Хотя концентрация трития в воде и образцах рыбы, собранной вокруг атомной электростанции, была признана ниже глобальных стандартов безопасности.

TEPCO и правительство утверждают, что утилизация очищенной воды является решающим шагом к выводу из эксплуатации атомной станции, которая была серьезно повреждена в результате землетрясения и цунами в 2011 году.

Всего планируется провести четыре этапа сброса воды до марта 2024 года. В океан хотят выпустить 31 200 тонн воды. Это примерно 40 резервуаров.

Напомним, что накануне сброса первой партии воды с Фукусимы эксперты МАГАТЭ обнародовали результаты исследования, заявив, что "радиологическое влияние на людей и окружающую среду будет незначительным". Однако это решение осудил ряд стран. Помимо Китая, Южная Корея тоже запретила импорт морской продукции из Японии. По словам представителей организации Гринпис, большое количество радиоактивных веществ будет рассеяно в море в течение следующих десятилетий.