Японія скидатиме другу партію очищеної води з АЕС в океан

Пошкоджена атомна електростанція "Фукусіма-1". Фото: REUTERS

5 жовтня компанія-оператор Tokyo Electric Power Company Holdings Inc (TEPCO) запустить процес скидання в океан другої партії очищеної води з АЕС "Фукусіма-1". Це може спричинити нову хвилю обурення Китаю.

Про це пише KYDO NEWS.

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Підготовка до нового стадії розпочнеться наступного вівторка, щоб перевірити рівень тритію, коли очищену воду розбавляють морською водою перед спуском.

Загалом планується скид в океан близько 7 800 тонн очищеної радіоактивної води протягом 17 днів. Це така ж кількість, як і попереднього разу.

Спуск першої партії очищеної води почався 24 серпня на тлі занепокоєння місцевих рибалок і сильного спротиву Китаю, але був завершений 11 вересня. Китай у свою чергу наклав заборону на імпорт японських морепродуктів. Хоча концентрація тритію у воді та зразках риби, зібраної навколо атомної електростанції, була визнана нижчою за глобальні стандарти безпеки.

TEPCO та уряд стверджують, що утилізація очищеної води є вирішальним кроком до виведення з експлуатації атомної станції, яка була серйозно пошкоджена внаслідок землетрусу та цунамі в 2011 році.

Всього планується провести чотири етапи скидання води до березня 2024 року. В океан хочуть випустити 31 200 тонн води. Це приблизно 40 резервуарів.

Нагадаємо, що напередодні скидання першої партії води з Фукусіми експерти МАГАТЕ оприлюднили результати дослідження, заявивши, що "радіологічний вплив на людей і довкілля буде незначним". Однак це рішення засудила низка країн. Крім Китаю, Південня Корея теж заборонила імпорт морської продукції з Японії. За словами представників організації Грінпіс, велика кількість радіоактивних речовин буде розсіяна в море впродовж наступних десятиліть.