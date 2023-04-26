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Япония планирует выдать итоговый документ по ядерному разоружению на саммите G7

26 апреля 2023 09:06
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Япония планирует выдать итоговый документ по ядерному разоружению на саммите G7
Министр иностранных дел Японии Хаяси Йосимаса. Фото: Eugene Hoshiko/Pool via REUTERS
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

На саммите стран G7 в Хиросиме будет обсуждаться война в Украине, ядерное разоружение и ее нераспространение. Правительство Японии рассматривает возможность издания итогового документа по ядерному разоружению.

Об этом сообщает NHK World-Japan.

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На саммите стран G7 в Хиросиме, который должен начаться 19 мая, правительство Японии рассматривает возможность издания итогового документа по ядерному разоружению и нераспространению ядерного оружия.

Ожидается, что основными вопросами саммита будут война в Украине, ядерное разоружение и нераспространение, ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе и действия Китая.

Министры иностранных дел стран G7 провели переговоры на прошлой неделе в преддверии саммита и согласились работать над созданием безъядерного мира.

Напомним, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскрыл страшную тайну России. Оказывается, ее главной "скрепой" является отнюдь не "особая духовность русского народа", о которой так много говорят в Кремле, а ядерное оружие, без которого Россия просто развалится.

Иран продолжает работать над своей ядерной программой, всего за два года вплотную приблизившись к созданию ядерной бомбы. Попытки Запада договориться с руководством Ирана пока успехов не имеют.

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