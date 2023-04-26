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Японія планує видати підсумковий документ щодо ядерного роззброєння на саміті G7

26 квітня 2023 09:06
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Японія планує видати підсумковий документ щодо ядерного роззброєння на саміті G7
Міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса. Фото: Eugene Hoshiko/Pool via REUTERS
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

На саміті країн G7 в Хіросімі буде обговорюватись війна в Україні, ядерне роззброєння та нерозповсюдження її. Уряд Японії розглядає можливість видання підсумкового документа щодо ядерного роззброєння.

Про це інформує NHK World-Japan.

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На саміті країн G7 в Хіросімі, який має розпочатися 19 травня уряд Японії розглядає можливість видання підсумкового документа щодо ядерного роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї. 

Очікується, що основними питаннями саміту будуть війна в Україні, ядерне роззброєння та нерозповсюдження, а також ситуація в Індо-Тихоокеанському регіоні та дії Китаю.

Міністри закордонних справ країн G7 провели переговори минулого тижня напередодні саміту та погодилися працювати над створенням без'ядерного світу.

Нагадаємо, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв розкрив страшну таємницю Росії. Виявляється, її головною "скрєпою" є зовсім не "особлива духовність російського народу", про яку так багато говорять у Кремлі, а ядерна зброя, без якої Росія просто розвалиться.

Іран продовжує працювати над своєю ядерною програмою, всього за два роки впритул наблизившись до створення ядерної бомби. Спроби Заходу домовитись з керівництвом Ірану поки успіхів не мають. 

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