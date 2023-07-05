Какие территории получат значительную дозу облучения после взрыва на ЗАЭС: комментарий эксперта

Оккупирована российскими захватчиками Запорожская АЭС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Из-за остановки энергоблоков ЗАЭС масштабного выброса радионуклидов даже в случае взрыва не произойдет. Пострадают разве что те, кто находится в эпицентре взрыва.

Об этом экс-работник Института ядерных исследований НАН Украины, доктор физико-математических наук Людвиг Литвинский заявил в эфире Новини.LIVE.

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Таблетки с йодом пить не нужно

По словам Людвига Литвинского, значительных выбросов радионуклидов в случае взрыва на Запорожской АЭС не будет.

Дело в том, подчеркнул эксперт, что энергоблоки Запорожской атомной станции остановлены еще полгода назад.

Все короткоживущие радионуклиды уже распались.

"В частности, йод — поэтому таблетки с ним употреблять не нужно", — подчеркнул Литвинский.

Какая территория будет облучена

Доктор физико-математических наук Людвиг Литвинский признал, что люди, которые будут находиться в эпицентре взрыва, получат определенную дозу радиации.

Но населенные пункты даже в радиусе десяти километров, заверил эксперт, находятся в безопасной зоне.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, взорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.

Также мы писали, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала информацию о возможном подрыве Запорожской АЭС. Она отметила важность того, чтобы украинцы были подготовлены к любым обстоятельствам.

Добавим, что Вооруженные силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут совершить оккупанты. 4 июня на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатки.