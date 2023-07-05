Які території отримають значну дозу опромінення після вибуху на ЗАЕС: коментар експерта

Окупована російськими загарбниками Запорізька АЕС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Через зупинку енергоблоків ЗАЕС масштабного викиду радіонуклідів навіть у разі вибуху не станеться. Постраждають хіба що ті, хто перебуватимуть у епіцентрі вибуху.

Про це експрацівник Інституту ядерних досліджень НАН України, доктор фізико-математичних наук Людвиг Литвинський заявив у ефірі Новини.LIVE.

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Пігулки з йодом пити не треба

За словами Людвига Литвинського, значного викиду радіонуклідів у разі вибуху на Запорізькій АЕС не буде.

Справа в тому, наголосив експерт, що енергоблоки Запорізької атомної станції зупинені ще пів року тому.

Тож усі короткоживучі радіонукліди уже розпалися.

"Зокрема, йод — тому пігулки з ним вживати не потрібно", — підкреслив Литвинський.

Яка територія буде опромінена

Доктор фізико-математичних наук Людвиг Литвинський визнав, що ті люди, які перебуватимуть в епіцентрі вибуху, отримають певну дозу радіації.

Але населені пункти навіть у радіусі десяти кілометрів, запевнив експерт, перебувають у безпечній зоні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.

Також ми писали, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала інформацію про можливий підрив Запорізької АЕС. Вона наголосила на важливості того, щоб українці були підготовлені до будь-яких обставин.

Додамо, що Збройні сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть вчинити окупанти. 4 червня на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівки.