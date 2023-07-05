Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Які території отримають значну дозу опромінення після вибуху на ЗАЕС: коментар експерта arrow

Які території отримають значну дозу опромінення після вибуху на ЗАЕС: коментар експерта

5 липня 2023 09:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Які території отримають значну дозу опромінення після вибуху на ЗАЕС: коментар експерта
Окупована російськими загарбниками Запорізька АЕС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Через зупинку енергоблоків ЗАЕС масштабного викиду радіонуклідів навіть у разі вибуху не станеться. Постраждають хіба що ті, хто перебуватимуть у епіцентрі вибуху.

Про це експрацівник Інституту ядерних досліджень НАН України, доктор фізико-математичних наук Людвиг Литвинський заявив у ефірі Новини.LIVE.

Читайте також:

Пігулки з йодом пити не треба

За словами Людвига Литвинського, значного викиду радіонуклідів у разі вибуху на Запорізькій АЕС не буде.

Справа в тому, наголосив експерт, що енергоблоки Запорізької атомної станції зупинені ще пів року тому.

Тож усі короткоживучі радіонукліди уже розпалися.

"Зокрема, йод — тому пігулки з ним вживати не потрібно", — підкреслив Литвинський.

Яка територія буде опромінена

Доктор фізико-математичних наук Людвиг Литвинський визнав, що ті люди, які перебуватимуть в епіцентрі вибуху, отримають певну дозу радіації.

Але населені пункти навіть у радіусі десяти кілометрів, запевнив експерт, перебувають у безпечній зоні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.

Також ми писали, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала інформацію про можливий підрив Запорізької АЕС. Вона наголосила на важливості того, щоб українці були підготовлені до будь-яких обставин.

Додамо, що Збройні сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть вчинити окупанти. 4 червня на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівки.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз