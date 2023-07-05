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Как действовать в случае радиационной аварии на улице: в Минздраве дали рекомендации

5 июля 2023 13:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Радиационная авария застала на улице: в Минздраве дали рекомендации
Пожилой мужчина одевает распиратор. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В связи с последними событиями и возможной угрозой взрыва на ЗАЭС нужно знать, как поступать в случае радиационной аварии. Такая опасность, в частности, может застать вас на улице.

В Минздраве обнародовали рекомендации и правила поведения на улице в случае радиационной аварии.

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Правила поведения на улице в случае радиационной аварии

Основные правила:

  • Первое, что нужно сделать, это защитить органы дыхания. В этом поможет ткань, сложенная в несколько слоев или защитная маска.
  • После этого нужно поскорее зайти в помещение. Лучшим вариантом считаются большие строения с толстыми стенами и минимальным количеством окон.
  • Перед тем как зайти в помещение, рекомендуют снять верхний слой одежды, на котором могло осесть радиоактивное загрязнение.
  • Зайдя в помещение, убедитесь, что в нем плотно закрыты окна и двери, закрыты вентиляционные проемы.
  • По возможности лучше принять душ или хотя бы протереть тело влажными салфетками. Радиационное загрязнение больше всего оседает на волосах, поэтому помыть лучше и голову.
  • Если в момент аварии на улице находились домашние питомцы, их также необходимо помыть, или, как минимум, обработать влажными салфетками.
  • Примите необходимую дозу йодида калия, если было такое указание от власти.

"Первая радиационная пыль начнет оседать в течение часа после вероятной аварии, поэтому лучше не покидать помещение до официального объявления от власти. Это касается, в частности, попыток эвакуации на авто. Заметьте, что первые часы после аварии — наиболее опасны, поскольку в воздухе будет оседать радиационная пыль", — добавляют в Минздраве.

 

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Правила поведения при радиационной аварии на улице. Фото: МОЗ

Об эвакуации

В организации отмечают, что ни в коем случае не нужно паниковать и покидать помещение. Начать эвакуацию можно только в том случае, если это официально разрешат власти.

"В случае, если вы производите эвакуацию собственным автомобилем, следите за указаниями спасателей и следуйте исключительно рекомендованным маршрутам", — говорится в сообщении.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, взорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.

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