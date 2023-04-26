ГУР покупает продукты для ВСУ дешевле, чем Минобороны

Боец ВСУ питается в столовой. Фото: 1 окрема танкова Сіверська бригада/Facebook

Главное управление разведки (ГУР) закупает продукты по ценам значительно ниже, чем Министерство обороны Украины.

Об этом сообщает "Наші гроші" со ссылкой на Prozorro.

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Дешевые продукты

Сравнительный анализ цен на продукты, обмундирование и автозапчасти показал, что ГУР приобретает продукты по цене в два раза ниже, чем МОУ. В отчетах о закупках продуктов, обмундирования и автозапчастей для военной части А1225, за которую отвечает ГУР Минобороны, обнародованы данные о покупке на сумму 16 миллионов гривен.

К примеру, цена на минтай для ГУР составила 69 грн за кг, в то время как Миноборонызаплатило за него 120 грн за кг, что является наименьшей ценой среди всех контрактов на поставку продуктов, включая поставки для далеко расположенных от линии фронта военных в Киеве. Аналогично, цена на рис для ГУР стоит 26 грн за кг, что ниже, чем в розничных магазинах, а для Минобороныцена начинается от 59 грн за кг. Самая дешевая морковь для МОУ стоит 28 грн за кг, тогда как для ГУР цена составляет всего 12 грн за кг.

Несмотря на эти различия в ценах, МОУ не обнародовало ни одного отчета о своих закупках, в то время как ГУР предоставил отчеты о своих покупках. "Наші гроші" отмечает, что они будут ожидать публикации отчетов МОУ, чтобы проанализировать, как оно тратит деньги на закупки.

Напомним, что в государственных закупках продуктов для украинской армии снова обнаружили завышенные цены. В этот раз переплатили за овощи.