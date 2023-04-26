Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow ГУР покупает продукты для ВСУ дешевле, чем Минобороны arrow

ГУР покупает продукты для ВСУ дешевле, чем Минобороны

26 апреля 2023 19:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ГУР покупает продукты для ВСУ дешевле, чем Минобороны
Боец ВСУ питается в столовой. Фото: 1 окрема танкова Сіверська бригада/Facebook
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главное управление разведки (ГУР) закупает продукты по ценам значительно ниже, чем Министерство обороны Украины. 

Об этом сообщает "Наші гроші" со ссылкой на Prozorro.

Читайте также:

Дешевые продукты

Сравнительный анализ цен на продукты, обмундирование и автозапчасти показал, что ГУР приобретает продукты по цене в два раза ниже, чем МОУ. В отчетах о закупках продуктов, обмундирования и автозапчастей для военной части А1225, за которую отвечает ГУР Минобороны, обнародованы данные о покупке на сумму 16 миллионов гривен.

К примеру, цена на минтай для ГУР составила 69 грн за кг, в то время как Миноборонызаплатило за него 120 грн за кг, что является наименьшей ценой среди всех контрактов на поставку продуктов, включая поставки для далеко расположенных от линии фронта военных в Киеве. Аналогично, цена на рис для ГУР стоит 26 грн за кг, что ниже, чем в розничных магазинах, а для Минобороныцена начинается от 59 грн за кг. Самая дешевая морковь для МОУ стоит 28 грн за кг, тогда как для ГУР цена составляет всего 12 грн за кг.

Несмотря на эти различия в ценах, МОУ не обнародовало ни одного отчета о своих закупках, в то время как ГУР предоставил отчеты о своих покупках. "Наші гроші" отмечает, что они будут ожидать публикации отчетов МОУ, чтобы проанализировать, как оно тратит деньги на закупки.

Напомним, что в государственных закупках продуктов для украинской армии снова обнаружили завышенные цены. В этот раз переплатили за овощи.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас