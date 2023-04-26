ГУР купує продукти для ЗСУ дешевше, ніж Міноборони

Боєць ЗСУ харчується у їдальні. Фото: Головне управління розвитку та супровід матеріального забезпечення ЗСУ

Головне управління розвідки (ГУР) закуповує продукти за цінами значно нижчими, ніж Міністерство оборони України.

Про це повідомляє "Наші гроші" з посиланням на Prozorro.

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Дешеві продукти

Порівняльний аналіз цін на продукти, обмундирування та автозапчастини показав, що ГУР купує продукти за ціною вдвічі нижчою, ніж МОУ. У звітах про закупівлю продуктів, обмундирування та автозапчастин для військової частини А1225, за яку відповідає ГУР Міноборони, оприлюднено дані про купівлю на суму 16 мільйонів гривень.

Наприклад, ціна на мінтай для ГУР склала 69 грн за кг, тоді як Міноборони заплатило за нього 120 грн за кг, що є найменшою ціною серед усіх контрактів на постачання продуктів, включаючи постачання для далеко розташованих від лінії фронту військових у Києві. Аналогічно, ціна на рис для ГУР коштує 26 грн за кг, що нижче, ніж у роздрібних магазинах, а для Міноборони ціна починається від 59 грн за кг. Найдешевша морква для МОУ коштує 28 грн за кг, тоді як для ГУР ціна становить лише 12 грн за кг.

Попри ці відмінності в цінах, МОУ не оприлюднило жодного звіту про свої закупівлі, тоді як ГУР надав звіти про свої покупки. "Наші гроші" зазначає, що вони чекатимуть на публікацію звітів МОУ, щоб проаналізувати, як воно витрачає гроші на закупівлі.

Нагадаємо, що у державних закупівлях продуктів для української армії знову виявили завищені ціни. На цей раз переплатили за овочі.