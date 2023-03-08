Грузинская оппозиция анонсировала новую акцию протеста 8 марта

Вчера улицы Тбилиси всколыхнули массовые протесты

Сегодня, 8 марта, грузинская оппозиция анонсирует новую акцию протеста из-за скандального закона об "иноагентах". Кроме того, там возмущены тем, как силовики разогнали митингующих.

Об этом журналистам заявил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Протесты в Грузии

В оппозиции возмущены, что власти применили против мирных протестующих спецназ, также многие активисты задержаны.

"Против мирной акции была применена спецназом и полицией непропорциональная сила. Задержаны очень многие участники акции, среди них лидер оппозиционной партии "Горчи" Зураб Джапаридзе. Уже через несколько часов на площади перед парламентом соберется на акцию еще больше людей, чем вчера", — рассказал Георгий Вашадзе.

По его словам, мировое сообщество обязательно должно осудить разгон мирной акции протеста. Пока противостояние оппозиционеров с полицейскими продолжается.

Площадь перед зданием парламента полностью контролируют полицейские и спецназ. Несколько десятков оппозиционеров находятся на проспекте Руставели рядом с полицейской границей. Время от времени полицейские задерживают участников акции, близко подошедших к ним.

Напомним, в ЕС считают, что грузинский закон об "иноагентах" противоречит ценностям и стандартам объединения.