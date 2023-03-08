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Грузинська опозиція закликає до нової акції протесту через закон про "іноагентів"

8 березня 2023 08:20
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Грузинська опозиція анонсувала нову акцію протесту 8 березня
Вчора вулиці Тбілісі сколихнули масові протести
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Сьогодні, 8 березня, грузинська опозиція анонсує нову акцію протесту через скандальний закон про "іноагентів". Окрім того, там обурені тим, як силовики розігнали мітингувальників.

Про це журналістам заявив лідер опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе.

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В опозиції обурені, що влада застувала проти мирних протестувальників спецназ, також багато активістів затримано.

"Проти мирної акції було застосовано спецназом і поліцією непропорційну силу. Затримано дуже багато учасників акції, серед них лідер опозиційної партії "Гірчі" Зураб Джапарідзе. Уже за кілька годин на площі перед парламентом зберуться на акцію ще більше людей, ніж учора", — розповів Георгій Вашадзе

За його словами, світова спільнота обов'язково має засудити розгін мирної акції протесту. Наразі протистояння опозиціонерів із поліцейськими триває.

Як відомо, площу перед будівлею парламенту повністю контролюють поліцейські та спецназ. Кілька десятків опозиціонерів перебувають на проспекті Руставелі поруч із поліцейським кордоном. Час від часу поліцейські затримують учасників акції, які близько підійшли до них.

Нагадаємо, у ЄС вважають, що грузинський закон про "іноагентів" суперечить цінностям та стандартам об'єднання.

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