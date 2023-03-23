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Гроссі більше не планує створювати демілітаризовану зону навколо ЗАЕС

23 березня 2023 07:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції більше не розглядається. Він зазначив, що це рішення пов'язане з труднощами, які виникнуть під час верифікації в такій зоні, а також з мілітаризацією території навколо неї.

Про це Гроссі сказав на семінарі в Американській неурядовій раді з міжнародних відносин.

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Гроссі зазначив, що наразі йдеться про припинення бойових дій навколо станції.

Раніше МАГАТЕ повідомило про загрозу відключення Запорізької атомної електростанції від останньої резервної лінії електропередач. Це стало можливим через конфлікт, що триває на сході України, який призвів до пошкодження ліній електропередачі. Це створює серйозну загрозу безпеці електростанції та всього регіону.

Однак створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції, яка була раніше розгляданою, не буде реалізовано через труднощі, пов'язані з процесом верифікації та мілітаризацією території навколо неї. Натомість МАГАТЕ зосередиться на забезпеченні безпеки електростанції та припиненні бойових дій навколо неї.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський наполягає на пошуку механізмів для звільнення Запорізької атомної станції від російських загарбників, оскільки жоден міжнародний інститут не може вирішити це питання.

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