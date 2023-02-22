"Деньги делают чудеса": Буданов объяснил, почему в россии участились взрывы и пожары

Кирилл Буданов

Значительное увеличение больших пожаров и взрывов на территории россии в последнее время не случайность. И часто к этому причастны сами россияне, которых "поощрили" материально.

Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому Forbes.

"Многое из этого не случайность. Постоянно что-то горит. Сигнализационная аппаратура на железных дорогах горит каждый день несколько раз, на разных магистралях постоянно на 2-3 часа, иногда на 5-6 часов приостанавливается на всем участке движение. Понятно, что оно не просто так горит", — сказал он.

Отвечая на вопрос, помогают ли в увеличении пожаров украинцы в россии, Буданов объяснил: "Почему только украинцы? Я бы сказал так — деньги делают чудеса".

Напомним, в начале января руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предположил, что вероятные дальнейшие удары по территории россии будут "все глубже и глубже". Однако он сможет прокомментировать ответственность своей страны за атаки только после окончания войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что у Украины есть собственное оружие для уничтожения целей в россии. И ей ничего не помешает это делать.

При этом в Офисе президента подчеркнули, что Украина обязалась перед партнерами не наносить удары по территории россии. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что Киев имеет полное право бить по оккупированным территориям Украины, включая Донбасс и Крым.