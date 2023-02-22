"Гроші роблять чудеса": Буданов пояснив, чому в росії почастішали вибухи та пожежі

Кирило Буданов

Значне збільшення великих пожеж та вибухів на території росії останнім часом не є випадковість. І часто до цього причетні самі росіяни, яких "заохотили" матеріально.

Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у інтерв'ю українському Forbes.

"Багато з цього не випадковість. Постійно щось горить. Сигналізаційна апаратура на залізних дорогах, вона горить щодня кілька разів, на різних магістралях постійно на 2-3 години, інколи на 5-6 годин, призупиняється на всій ділянці рух. Зрозуміло, що воно не просто так горить", — сказав він.

Відповідаючи на питання, чи допомагають у збільшенні пожеж українці в Росії, Буданов пояснив: "Чому тільки українці? Я б сказав так — гроші роблять чудеса".

Нагадаємо, на початку січня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припустив, що ймовірні подальші удари по території росії будуть "дедалі глибшими й глибшими". Однак він зможе прокоментувати відповідальність своєї країни за атаки лише після закінчення війни.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов раніше заявив, що Україна має власну зброю для знищення цілей у рф. І їй нічого не завадить це робити.

При цьому в Офісі президента наголосили, що Україна зобов'язалася перед партнерами не завдавати ударів по території росії. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що Київ має повне право бити по окупованих територіях України, включно із Донбасом та Кримом.