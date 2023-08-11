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Google блокирует корпоративные сервисы российских компаний: причина

11 августа 2023 12:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Google блокирует корпоративные сервисы российских компаний: причина
Здание центрального офиса Google. Фото: Google
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Компания Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace для ряда российских компаний. Речь идет о тех компаниях в РФ, которые попали под санкции США.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Google блокирует российские IT-компании

В ночь на 10 августа Google начала массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, Google документы, Google диск и т.д.) в двух крупных российских IT-компаниях. Эти меры затронули компании в РФ, находящиеся под санкциями США.

Источники, знающие ситуацию, сообщают, что американская корпорация аргументировала блокирование слишком масштабной отправкой "спам-сообщений" с юоку этих компаний.

В мае 2022 года стало известно, что Google намерена ликвидировать российское ООО "Гугл". Они намерены вывезти за границу сотрудников, которые захотят продолжить работу в американской компании. Уже в июне ООО "Гугл" подало заявление о собственном банкротстве.

Как пояснил руководитель отдела развития облачных решений Softline (дистрибьютор Google Workspace) Кирилл Винокуров, американская компания может заблокировать аккаунты за нарушение правил использования сервисов.

Ранее мы сообщали, что Google Chrome прекращает поддержку устаревших версий Windows.

Напомним, Google Play массово удалил приложения за махинации с рекламой.

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