Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Google блокує корпоративні сервіси російських компаній: причина arrow

Google блокує корпоративні сервіси російських компаній: причина

11 серпня 2023 12:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Google блокує корпоративні сервіси російських компаній: причина
Будівля центрального офісу Google. Фото: Google
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Компанія Google почала блокувати корпоративні сервіси Googlе Workspace для низки російських компаній. Йдеться про ті компанії в РФ, які потрапили під санкції США.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Google блокує російські IT-компанії

У ніч на 10 серпня Google почала масово блокувати корпоративні сервіси Google Workspace (корпоративна пошта, Google документи, Google диск тощо) у двох великих російських IT-компаній. Ці заходи торкнулися компаній в РФ, які перебувають під санкціями США.

Джерела, обізнані з ситуацією, повідомляють, що американська корпорація аргументувала блокування надто масштабною відправкою "спам-повідомлень" з юоку цих компаній.

У травні 2022 року стало відомо, що Google має намір ліквідувати російське ТОВ "Гугл". Вони мають намір вивезти за кордон співробітників, які захочуть продовжити працювати в американській компанії. Вже у червні ТОВ "Гугл" подало заяву про власне банкрутство.

Як пояснив керівник відділу розвитку хмарних рішень Softline (дистриб’ютор Google Workspace) Кирило Винокуров, американська компанія може заблокувати акаунти за порушення правил використання сервісів.

Раніше ми повідомляли, Google Chrome припиняє підтримку застарілих версій Windows.

Нагадуємо, Google Play масово видалив застосунки за махінації з рекламою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз