Google блокує корпоративні сервіси російських компаній: причина

Будівля центрального офісу Google. Фото: Google

Компанія Google почала блокувати корпоративні сервіси Googlе Workspace для низки російських компаній. Йдеться про ті компанії в РФ, які потрапили під санкції США.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У ніч на 10 серпня Google почала масово блокувати корпоративні сервіси Google Workspace (корпоративна пошта, Google документи, Google диск тощо) у двох великих російських IT-компаній. Ці заходи торкнулися компаній в РФ, які перебувають під санкціями США.

Джерела, обізнані з ситуацією, повідомляють, що американська корпорація аргументувала блокування надто масштабною відправкою "спам-повідомлень" з юоку цих компаній.

У травні 2022 року стало відомо, що Google має намір ліквідувати російське ТОВ "Гугл". Вони мають намір вивезти за кордон співробітників, які захочуть продовжити працювати в американській компанії. Вже у червні ТОВ "Гугл" подало заяву про власне банкрутство.

Як пояснив керівник відділу розвитку хмарних рішень Softline (дистриб’ютор Google Workspace) Кирило Винокуров, американська компанія може заблокувати акаунти за порушення правил використання сервісів.

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