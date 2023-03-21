Глава Ассоциации саперов рассказал, сколько будет стоить Украине разминирование территорий

Украина является самой заминированной страной в мире

Более 40% территории Украины опасны для жизни — они заминированы. Очистка от опасности всей загрязненной украинской территории обойдется в миллиарды гривен.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал глава Ассоциации саперов Тимур Пистрюга.

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Украина самая заминированная страна мира. Российское вторжение превратило нашу землю в крупное минное поле размером с Великобританию или Румынию или Южную и Северную Корею вместе взятые.

250 тысяч квадратных километров — а это более 40% территории Украины — опасны для жизни. И пока страна не может сама с этим справиться, поэтому на помощь нам приходят зарубежные партнеры.

"Расходы оператора противоминной деятельности фактически нереально покрыть даже очень мощной агрокомпании. Потому что расходы колоссальны. Аграрию понадобится не один десяток лет, чтобы их компенсировать. Единственная возможная финансовая модель в этой ситуации — это помощь доноров", — говорит Пистрюга.

В свою очередь, заместитель генерального директора ООО СП "Нибулон" Михаил Ризак отмечает, что только 40 гектаров из этих 25,5 тысяч принадлежат агрохолдингу. 95% — это земли физических лиц, предоставленных в аренду, а остаток — коммунальные и государственные земли.

"Поэтому мы четко доносим доноров и других наших партнеров, что по сути будет происходить гуманитарное разминирование для владельцев этих земель и для общин. Чтобы они могли получать арендную плату, поднимать свое экономическое состояние и возвращаться в экономику", — рассказал он.

Напомним, ранее мы писали, что в Херсонской области 18-летний юноша взорвался на вражеской мини. В результате взрыва молодой парень погиб на месте.