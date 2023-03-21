Голова Асоціації саперів розповів, скільки коштуватиме Україні розмінування територій

Україна є найбільш замінованою країною у світі

Понад 40% території України небезпечні для життя — вони заміновані. Очищення від небезпеки всієї забрудненої української території коштуватиме мільярди гривень.

Про це в коментарі "Українській правді" розповів голова Асоціації саперів Тимур Пістрюга.

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Україна наразі найбільш замінована країна світу. Російське вторгнення перетворило нашу землю на велике мінне поле розміром із Великобританію чи Румунію, чи Південну та Північну Корею разом взяті.

250 тисяч квадратних кілометрів — а це більш ніж 40% території України — небезпечні для життя. І поки що, країна не може сама з цим упоратися, тому на допомогу нам приходять закордонні партнери.

"Витрати оператора протимінної діяльності фактично нереально покрити навіть дуже потужній агрокомпанії. Тому що витрати колосальні. Аграрію знадобиться не один десяток років, щоб їх компенсувати. Єдина можлива фінансова модель у цій ситуації — це допомога донорів", — каже Пістрюга.

Своєю чергою, заступник генерального директора ТОВ СП "Нібулон" Михайло Різак наголошує, що лише 40 гектарів з цих 25,5 тисячі належать агрохолдингу. 95% — це землі фізичних осіб, які надані в оренду, а залишок — комунальні та державні землі.

"Тому ми чітко доносимо до донорів і до інших наших партнерів, що по суті відбуватиметься гуманітарне розмінування для власників цих земель і для громад. Щоб вони могли отримувати орендну плату, підіймати свій економічний стан і повертатися в економіку", — розповів він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Херсонщині 18-річний юнак підірвався на ворожій міні. Внаслідок вибуху молодий хлопець загинув на місці.