Глобальная опасность: Подоляк назвал Лукашенко VIP-пропагандистом войны

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: сайт Александра Лукашенко

В Офисе Президента Украины отреагировали на "предложения" Александра Лукашенко о "раздаче" ядерного оружия.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Москва "убивает" концепцию глобального ядерного сдерживания. Об этом он написал в Twitter.

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"Ядерные" заявления Лукашенко (номинального хозяина Беларуси и VIP-пропагандиста войны) прямо указывают на то, что РФ намеренно "убивает" концепцию глобального ядерного сдерживания и "прячет" ключевой глобальный договор о нераспространении ядерного оружия", — написал Подоляк.

По словам Подоляка, РФ и Белоруссия подрывают принципы глобальной безопасности, поэтому нужна жесткая позиция других ядерных стран.

«Ядерные» заявления Лукашенко (номинального владельца Беларуси и VIP-пропагандиста войны) прямо указывают на то, что Россия намеренно «убивает» концепцию глобального ядерного сдерживания и «прячет» главный глобальный контракт о нераспространении ядерного орудия. Это фундаментально подрывает… — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 28, 2023

Заметим, что Россия и Беларусь, которые являются близкими союзниками в войне против Украины, в начале этого года договорились разместить часть тактического ядерного арсенала Москвы в Беларуси.

Напомним, Президент США Джо Байден выразил свое категорическое неодобрение по поводу недавнего соглашения между Россией и Беларусью о переброске российских ядерных боеголовок на территорию Беларуси.