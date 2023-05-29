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Глобальная опасность: Подоляк назвал Лукашенко VIP-пропагандистом войны

29 мая 2023 02:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Глобальная опасность: Подоляк назвал Лукашенко VIP-пропагандистом войны
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: сайт Александра Лукашенко
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Офисе Президента Украины отреагировали на "предложения" Александра Лукашенко о "раздаче" ядерного оружия.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Москва "убивает" концепцию глобального ядерного сдерживания. Об этом он написал в Twitter.

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"Ядерные" заявления Лукашенко (номинального хозяина Беларуси и VIP-пропагандиста войны) прямо указывают на то, что РФ намеренно "убивает" концепцию глобального ядерного сдерживания и "прячет" ключевой глобальный договор о нераспространении ядерного оружия", — написал Подоляк.

По словам Подоляка, РФ и Белоруссия подрывают принципы глобальной безопасности, поэтому нужна жесткая позиция других ядерных стран.

Заметим, что Россия и Беларусь, которые являются близкими союзниками в войне против Украины, в начале этого года договорились разместить часть тактического ядерного арсенала Москвы в Беларуси.

Напомним, Президент США Джо Байден выразил свое категорическое неодобрение по поводу недавнего соглашения между Россией и Беларусью о переброске российских ядерных боеголовок на территорию Беларуси.

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