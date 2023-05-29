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Глобальна небезпека: Подоляк назвав Лукашенка VIP-пропагандистом війни

29 травня 2023 02:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Глобальна небезпека: Подоляк назвав Лукашенка VIP-пропагандистом війни
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: сайт Олександра Лукашенка
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Офісі Президента України відреагували на "пропозиції" Олександра Лукашенка про "роздачу" ядерної зброї

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що Москва "вбиває" концепцію глобального ядерного стримування. Про це він написав у Twitter.

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"Ядерні" заяви Лукашенка (номінального господаря Білорусі і VIP-пропагандиста війни) прямо вказують на те, що РФ навмисно "вбиває" концепцію глобального ядерного стримування і "ховає" ключовий глобальний договір про нерозповсюдження ядерної зброї", — написав Подоляк.

За словами Подоляка, РФ і Білорусь підриває принципи глобальної безпеки, тому потрібна жорстка позиція інших ядерних країн.

Зауважимо, Росія та Білорусь, які є близькими союзниками у війні проти України, на початку цього року домовилися розмістити частину тактичного ядерного арсеналу Москви в Білорусі.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден висловив своє категоричне несхвалення щодо нещодавньої угоди між Росією та Білоруссю про перекидання російських ядерних боєголовок на територію Білорусі.

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