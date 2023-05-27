Глава СБУ рассказал, как козаки вдохновляют современные украинские спецслужбы

Глава СБУ Василий Малюк в своем кабинете. Фото: ssu.gov.ua

Украина имеет давнюю контрразведывательную историю. Еще во времена Гетманщины украинские козаки выполняли разведывательные диверсионные операции невиданного для тех времен уровня.

Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью для спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

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"Мы имеем славную контрразведывательную историю. Чтобы вы понимали, у гетмана Богдана Хмельницкого даже седовласые слепые бандуристы на самом деле были агентурой, которая плохо видела, но очень хорошо слышала. Они собирали информацию и своевременно докладывали наверх. И это влияло на принятие тех или иных решений", — сказал Малюк.

Глава украинской спецслужбы также отметил диверсионные операции, совершаемые козаками. Эти операции часто отличались изобретательностью и становились причиной поражения врага.

"Если мы берем диверсионную работу, то она для тех времен не имела равных. Например, козаки даже из коровьих шкур делать мини-подлодки, на которых они по несколько дней находились в болотах. А в дальнейшем мгновенно выполняли поставленную задачу и отходили", — отметил он.

Малюк согласился, что при Гетманщине у Украины были "сильнейшие спецслужбы" для того времени.

Козак Мамай как мотивация

Глава СБУ также рассказал, что "спецслужбистская" деятельность козаков вдохновляет и его. В частности, в кабинете Малюка висит картина, на которой изображен козак Мамай — он с бандурой сидит на куче черепов врагов.

Картина с козаком Мамаем, висящая в кабинете Василия Малюка. Фото: скриншот с видео

"А наши козаки-характерники. Они наводили ужас на любых врагов, в том числе и на московитов, которые и тогда посягали на нашу мать-Украину. Один из героев украинского эпоса, козак Мамай, у меня даже в кабинете есть соответствующая картина, где он с бандурой сидит на вражеских черепах. Это, в том числе и элемент мотивации — и моей, и нашего личного состава. У нас славная история, и нужно это понимать и иметь это в душе, быть уверенными, что мы победим и уже побеждаем", — сказал Малюк.

Напомним, глава СБУ Василий Малюк также прокомментировал слухи о причастности СБУ к подрыву Крымского моста в октябре 2022 года. По его словам, ввиду необходимости уничтожения этого пути для врага были приняты соответствующие меры.

Малюк заявил также, что СБУ спланировала спецоперацию, в результате которой произошла успешная атака на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте в октябре прошлого года. По его словам, участвовали также неравнодушные гражданские.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в начале полномасштабного вторжения его ведомство создало спецподразделение, которое проводило операции диверсионного характера и соответствующие контрмеры на границе Житомирщины и Киевщины.