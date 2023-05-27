Глава СБУ рассказал, как козаки вдохновляют современные украинские спецслужбы
Украина имеет давнюю контрразведывательную историю. Еще во времена Гетманщины украинские козаки выполняли разведывательные диверсионные операции невиданного для тех времен уровня.
Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью для спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром".
Истоки истории украинских спецслужб
"Мы имеем славную контрразведывательную историю. Чтобы вы понимали, у гетмана Богдана Хмельницкого даже седовласые слепые бандуристы на самом деле были агентурой, которая плохо видела, но очень хорошо слышала. Они собирали информацию и своевременно докладывали наверх. И это влияло на принятие тех или иных решений", — сказал Малюк.
Глава украинской спецслужбы также отметил диверсионные операции, совершаемые козаками. Эти операции часто отличались изобретательностью и становились причиной поражения врага.
"Если мы берем диверсионную работу, то она для тех времен не имела равных. Например, козаки даже из коровьих шкур делать мини-подлодки, на которых они по несколько дней находились в болотах. А в дальнейшем мгновенно выполняли поставленную задачу и отходили", — отметил он.
Малюк согласился, что при Гетманщине у Украины были "сильнейшие спецслужбы" для того времени.
Козак Мамай как мотивация
Глава СБУ также рассказал, что "спецслужбистская" деятельность козаков вдохновляет и его. В частности, в кабинете Малюка висит картина, на которой изображен козак Мамай — он с бандурой сидит на куче черепов врагов.
"А наши козаки-характерники. Они наводили ужас на любых врагов, в том числе и на московитов, которые и тогда посягали на нашу мать-Украину. Один из героев украинского эпоса, козак Мамай, у меня даже в кабинете есть соответствующая картина, где он с бандурой сидит на вражеских черепах. Это, в том числе и элемент мотивации — и моей, и нашего личного состава. У нас славная история, и нужно это понимать и иметь это в душе, быть уверенными, что мы победим и уже побеждаем", — сказал Малюк.
Напомним, глава СБУ Василий Малюк также прокомментировал слухи о причастности СБУ к подрыву Крымского моста в октябре 2022 года. По его словам, ввиду необходимости уничтожения этого пути для врага были приняты соответствующие меры.
Малюк заявил также, что СБУ спланировала спецоперацию, в результате которой произошла успешная атака на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте в октябре прошлого года. По его словам, участвовали также неравнодушные гражданские.
Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в начале полномасштабного вторжения его ведомство создало спецподразделение, которое проводило операции диверсионного характера и соответствующие контрмеры на границе Житомирщины и Киевщины.