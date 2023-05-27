Глава СБУ розповів, як козаки надихають сучасні українські спецслужби

Голова СБУ Василь Малюк у своєму кабінеті. Фото: ssu.gov.ua

Україна має давню контррозвідувальну історію. Ще за часів Гетьманщини українські козаки виконували розвідувальні те диверсійні операції небаченого для тих часів рівня.

Про це сказав голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю для спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром".

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"Ми маємо славну контррозвідувальну історію. Щоб ви розуміли, у гетьмана Богдана Хмельницького навіть сивочолі сліпі бандуристи насправді були агентурою, яка погано бачила, але дуже добре чула. Вони збирали інформацію і своєчасно доповідали наверх. І це впливало на прийняття тих чи інших рішень", — сказав Малюк.

Очільник української спецслужби також відзначив диверсійні операції, які здійснювалися козаками. Ці операції часто відзначалися неабиякою винахідливістю та ставали причиною поразки ворога.

"Якщо ми беремо диверсійну роботу, то вона для тих часів не мала рівних. Наприклад, козаки навіть з коров'ячих шкур робити міні підводні човни, на яких вони по декілька днів перебували в болотах. А в подальшому миттєво виконували поставлене завдання і відходили", — зазначив він.

Малюк погодився, що за Гетьманщини в України були "найсильніші спецслужби" для того часу.

Козак Мамай як мотивація

Очільник СБУ також розповів, що "спецслужбістська" діяльність козаків надихає і його. Зокрема, у кабінеті Малюка висить картина, на якій зображений козак Мамай – він з бандурою сидить на купі черепів ворогів.

Картина з козаком Мамаєм, яка висить у кабінеті Василя Малюка. Фото: скріншот із відео

"А наші козаки-характерники. Вони наводили жах на будь-яких ворогів, в тому числі і на московитів, які і тоді зазіхали на нашу неньку-Україну. Один із героїв українського епосу козак Мамай, в мене навіть у кабінеті є відповідна картина, де він з бандурою сидить на ворожих черепах. Це в тому числі і елемент мотивації — і моєї, і нашого особового складу. У нас славна історія, і потрібно це розуміти і мати це в душі, бути впевненими, що ми переможемо і вже перемагаємо. Без варіантів", — сказав Малюк.

Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк також прокоментував чутки про причетність СБУ до підриву Кримського мосту в жовтні 2022 року. За його словами, зважаючи на обов'язковість знищення цього шляху для ворога, були прийняті відповідні заходи.

Малюк заявив також, що СБУ спланувала спецоперацію, внаслідок якої відбулася успішна атака на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті торік у жовтні. За його словами, брали участь також небайдужі цивільні.

Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що на початку повномасштабного вторгнення його відомство створило спецпідрозділ, який проводив операції диверсійного характеру та відповідні контрзаходи на кордоні Житомирщини та Київщини.