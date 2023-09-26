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Генсек ООН призывает уничтожить ядерное оружие

26 сентября 2023 15:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Генсек ООН призывает уничтожить ядерное оружие
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил про важность уничтожения ядерного оружия в мире, утверждая, что это единственный путь к преодолению ядерной угрозы. Такое заявление было сделано в Международный день борьбы за полное уничтожение ядерного оружия.

Об этом говорится в заявлении ООН.

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Сообщается, что спустя десятилетия после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки ООН достигла определенного прогресса в сокращении ядерной угрозы, но в настоящее время этот прогресс под угрозой.

Гутерриш указал на возросшие геополитическое недоверие и конкуренцию, которые повысили ядерный риск до уровня холодной войны, и подчеркнул, что полное уничтожение ядерного оружия — единственный путь к мирному будущему.

В ООН отмечают отсутствие как региональных, так и глобальных договоров и соглашений, регламентирующих утилизацию ядерного оружия.

"Договор о нераспространении ядерного оружия не просто обязывает ратифицировавшие его страны прекратить распространение ядерного оружия, но и поощряет мирное использование ядерной энергии и процесс разоружения. Это единственный договор, который обязывает ядерные державы принять обязательства по разоружению в соответствии с международным правом", — подчеркнули в ООН.

Напомним, что 19 сентября Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Генассамблее ООН. Он заявил, что мир сейчас находится на пороге ядерной войны.

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