Генсек ООН закликає знищити ядерну зброю

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Фото: google.com

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про важливість знищення ядерної зброї у світі, стверджуючи, що це єдиний шлях до подолання ядерної загрози. Така заява була зроблена у Міжнародний день боротьби за повне знищення ядерної зброї.

Про це йдеться у заяві ООН.

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Повідомляється, що через десятиліття після ядерних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі ООН досягла певного прогресу в скороченні ядерної загрози, але в цей час цей прогрес під загрозою.

Гутерріш вказав на зростання геополітичної недовіри та конкуренції, які підвищили ядерний ризик до рівня холодної війни, і підкреслив, що повне знищення ядерної зброї — єдиний шлях до мирного майбутнього.

В ООН наголошують на відсутності як регіональних, так і глобальних договорів і угод, що регламентують утилізацію ядерної зброї.

"Договір про нерозповсюдження ядерної зброї не просто зобов'язує країни, що ратифікували її, припинити розповсюдження ядерної зброї, а й заохочує мирне використання ядерної енергії та процес роззброєння. Це єдиний договір, який зобов'язує ядерні держави прийняти зобов'язання щодо роззброєння відповідно до міжнародного права", — підкреслили в ООН.

Нагадаємо, що 19 вересня Президент України Володимир Зеленський виступив у Генасамблеї ООН. Він заявив, що світ зараз перебуває на порозі ядерної війни.