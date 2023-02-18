Генерал Ходжес: Украина может освободить Крым до конца лета

Бен Ходжес

Освободить Крым до конца лета, а Донбасс — до следующего года вполне реалистичной целью для Украины. Однако для этого необходимо, чтобы западные партнеры предоставили Украине все необходимое оружие, в том числе дальнобойные ракеты.

Такое мнение высказал экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, передает "Укринформ".

Прогнозы генерала Ходжеса

"Мы собираемся сделать все возможное, чтобы Украина победила в этом году", — подчеркнул Ходжес.

По его убеждению, "вполне возможно, по крайней мере, то, что Украина освободит Крым до конца лета". Но при условии, что партнеры предоставят необходимое оружие, прежде всего высокоточное оружие большого радиуса действия.

Генерал подчеркнул, что ВСУ должны иметь возможность стрелять на 150-300 километров и чтобы ракета упала ровно в цель, тогда российский черноморский флот просто вынужден будет покинуть полуостров.

Почему Украине так важно освободить Крым

Ходжес назвал Крым "решающим местом", тогда как Донбасс — просто "важным". Он отметил, что Украина не будет в безопасности, пока россия удерживает полуостров. В частности, Украина не сможет восстановить полностью экономику, пока россия удерживает Крым. Генерал объяснил, что пока россияне в Крыму Украина не сможет использовать порт Мариуполя. И даже в Одессе стоят 140 судов, которые ждут возможности выйти из порта, но не могут.

"Мы должны помочь Украине вернуть Крым. В этом году. Мы хотим, чтобы это произошло, и должны дать все необходимое", — заявил Ходжес.

По его убеждению, тем, что изменит правила игры, gamechanger станет не какое-то специфическое оружие, будь то танки или самолеты, а принятие партнерами решения, что Украина должна победить. Относительно танков, Украина располагает собственными, захваченными в российской армии, а впоследствии и западными. ВСУ все это использует очень хорошо, и танки помогут изолировать Крым.

Ходжес взял карту и на ней продемонстрировал корреспонденту, как он видит ситуацию на поле боя. По его мнению, держа российские силы вокруг Бахмута, ВСУ могут изолировать Крым.

По словам Ходжеса, сейчас Украина имеет ракеты, которые могут попасть в цель не более чем на 90 км.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры по военной помощи Украине продолжаются. Уже создана танковая коалиция для Украины, есть новые достижения в усилении украинской артиллерии, а также "снимается табу" по поставкам дальнобойных ракет.

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Лондон отправит Украине дальнобойное оружие. Он также призвал партнеров "удвоить помощь Украине".