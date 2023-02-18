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Генерал Годжес впевнений, що Україна може звільнити Крим до кінця літа, але є умова

18 лютого 2023 21:58
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Генерал Годжес: Україна може звільнити Крим до кінця літа
Бен Годжес
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Звільнити Крим до кінця літа, а Донбас — до наступного року є цілком реалістичною метою для України. Однак для цього необхідно, щоб західні партнери надали Україні усю необхідну зброю, зокрема далекобійні ракети

Таку думку висловив екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес, передає "Укрінформ".

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Прогнози генерала Годжеса

"Ми збираємося зробити все можливе, щоб Україна перемогла цього року", — підкреслив Годжес.

На його переконання, "цілком можливо принаймні те, що Україна звільнить Крим до кінця літа". Але за умови, якщо партнери нададуть необхідну зброю, передусім високоточну зброю великого радіуса дії. 

Генерал наголосив, що ЗСУ повинні мати можливість стріляти на 150-300 кілометрів, і щоб ракета впала рівно в ціль, тоді російський чорноморський флот просто змушений буде залишити півострів.  

Чому Україні так важливо звільнити Крим

Годжес назвав Крим "вирішальним місцем", тоді як Донбас — просто "важливим". Він зауважив, що Україна не буде в безпеці, поки росія утримує півострів. Зокрема, Україна не зможе відновити цілком економіку, поки рф утримує Крим. Генерал пояснив, що допоки росіяни в Криму, Україна не зможе використовувати порт Маріуполя. І навіть в Одесі стоять 140 суден, які чекають на можливість вийти з порту, але не можуть. 

"Ми маємо допомогти Україні повернути Крим. Цього року. Ми хочемо, щоб це сталося, і маємо дати все необхідне", — заявив Годжес. 

На його переконання, тим, що змінить правила гри, gamechanger, стане не якась специфічна зброя, будь це танки або літаки, а ухвалення партнерами рішення, що Україна має перемогти. Щодо танків, Україна має у розпорядженні власні, ті, що захопила в російської армії, а згодом і західні. ЗСУ все це використовує дуже добре, і танки допоможуть ізолювати Крим.

Годжес дістав мапу та на ній продемонстрував кореспондентові, як він бачить ситуацію на полі бою. На його погляд, тримаючи російські сили навколо Бахмута, ЗСУ можуть ізолювати Крим.  

За словами Годжеса, наразі Україна має ракети, які можуть влучити в ціль не більше ніж на 90 км.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо військової допомоги Україні тривають. Уже створено танкову коаліцію для України, є нові здобутки в посиленні української артилерії, а також "знімається табу" щодо постачання далекобійних ракет

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон відправить Україні далекобійну зброю. Він також закликав партнерів "подвоїти допомогу Україні".

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