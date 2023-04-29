Гауляйтер Крыма рассказал о налете БпЛА на Крым

Премьер-министр временной российской оккупационной власти в Автономной республике Крым Сергей Аксенов. Фото: t.me/Aksenov82

Сегодня, 29 апреля, премьер-министр временных российских оккупационных властей в Автономной республике Крым Сергей Аксенов сообщил об утренней атаке дронов с БпЛА в Крыму. Беспилотники будто сбиты и завербованы.

Об этом информирует премьер-министр временной российской оккупационной власти в Автономной республике Крым Сергей Аксенов.

Читайте также:

Атака в Крыму

"Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БпЛА и еще один подавлен средствами РЭБ", — отметил Сергей Аксенов.

В сообщении премьер-министра временных российских оккупационных властей в Автономной республике Крым говорится, что жертв и разрушений нет.

Публикация Сергея Аксенова в своем телеграмме. Фото: скриншот из соцсетей

Напомним, что в ночь на 29 апреля в Севастополе, в микрорайоне Казачья Бухта, на улице братьев Манганари произошел взрыв. По словам местных, это произошло вследствие попадания БпЛА. Резервуары с топливом охватило пламя.

Экс-депутат Верховной Рады Крыма заявила, что за удары по Севастополю нужно "отомстить" Одессе. Коллаборантка возмущена, что во временно оккупированном городе горит нефтебаза.

Российские власти приказали выезжать из оккупированного Крыма руководителям региональных филиалов государственных компаний РФ. Речь идет как о банковских структурах, так и о Крымской железной дороге.