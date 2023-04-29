Гауляйтер Криму розповів про наліт БпЛА на Крим
Сьогодні, 29 квітня, прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим Сергій Аксьонов повідомив про ранкову атаку дронів з БпЛА в Криму. Безпілотники ніби збито та завербовано.
Про це інформує прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим Сергій Аксьонов.
Атака в Криму
"Паралельно з ранковою атакою дронів на Севастополь у небі над Республікою Крим силами ППО був збитий один БпЛА та ще один пригнічений засобами РЕБ", — зазначив Сергій Аксьонов.
В повідомленні прем'єр-міністра тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим йдеться, що жертв та руйнувань немає.
Нагадаємо, що у ніч проти 29 квітня в Севастополі, в мікрорайоні Козача Бухта, на вулиці братів Манганарі стався вибух. За словами місцевих, це сталося внаслідок влучення БпЛА. Резервуари з паливом охопило полум'я.
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