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Гауляйтер Криму розповів про наліт БпЛА на Крим

29 квітня 2023 14:16
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Гауляйтер Криму розповів про наліт БпЛА на Крим
Прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим Сергій Аксьонов. Фото: t.me/Aksenov82
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 29 квітня, прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим Сергій Аксьонов повідомив про ранкову атаку дронів з БпЛА в Криму. Безпілотники ніби збито та завербовано.

Про це інформує прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим Сергій Аксьонов.

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"Паралельно з ранковою атакою дронів на Севастополь у небі над Республікою Крим силами ППО був збитий один БпЛА та ще один пригнічений засобами РЕБ", — зазначив Сергій Аксьонов.

В повідомленні прем'єр-міністра тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим йдеться, що жертв та руйнувань немає.

Аксьонов
Публікація Сергія Аксьонова в своєму телеграмі. Фото: скріншот з соцмереж

Нагадаємо, що у ніч проти 29 квітня в Севастополі, в мікрорайоні Козача Бухта, на вулиці братів Манганарі стався вибух. За словами місцевих, це сталося внаслідок влучення БпЛА. Резервуари з паливом охопило полум'я.

Ексдепутатка Верховної Ради Криму заявила, що за удари по Севастополю треба "помститися" Одесі. Колаборантка обурена, що у тимчасово окупованому місті палає нафтобаза.

Російська влада наказала виїжджати з окупованого Криму керівникам регіональних філій державних компаній РФ. Йдеться як про банківські структури, так і про Кримську залізницю.

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