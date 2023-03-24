Гауляйтер Аксенов создал свой НДС в Крыму: СМИ нашли связь с "Вагнер"

Сергей Аксенов

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов создал собственную частную военную компанию "Конвой". Позиции ЧВК Аксенова находятся в Херсонской области.

Об этом сообщило российское издание "Важные истории" со ссылкой на бывшего наемника этого ЧВК.

Что известно

По информации издания, что "Конвой" – это формально боевой армейский резервный состав (БАРС), где заключают два контракта – один с "Конвоем", второй – из Минобороны рф.

Отмечается, что такой шаг позволяет получить "гарантированные выплаты" при ранении или смерти.

Бывший наемник "Конвой" рассказал российскому медиа, что во время службы получал около 200 тыс. рублей в месяц, а командование получает около 300 тыс. Кроме того, отслужившим в ЧВК год, оккупанты обещают землю в оккупированных Крыму или Абхазии.

В настоящее время позиции ЧВК Аксенова находятся в соседней с Крымом оккупированной части Херсонской области.

Издание также отмечает, что компания Аксенова имеет связь с ЧВК "Вагнер". Руководитель "Конвоя" — Константин Пикалов (кличка "Мазай"). Его называют "правой рукой" руководителя "Вагнера" Евгения Пригожина.

Медиа со ссылкой на бывшего наемника "Конвою" пишет, что все командование ЧВК Аксенова — это бывшие наемники Группы "Вагнера", то есть "все знакомые друг другу люди".

Напомним, ранее глава российской частной военной компании ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал госсекретарю США Энтони Блинкену письмо. Пригожин предложил США профинансировать его проект в Африке.

Ранее в СМИ появилась информация, что основатель частной военной кампании "Вагнера" Евгений Пригожин готовится закрыть свои операции в Украине после неудач и нехватки людей и боеприпасов. Российское военное командование смогло ограничить вербовку в группу "Вагнера" и поставку боеприпасов для наемников, что привело к провалам операций в Украине.